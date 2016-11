SG-Reserve schockt Coputerco & Co

MANNHEIM. Die zweite Mannschaft der SG Mannheim hat sich am vergangenen Wochenende als Spielverderber erweisen. Der Basketball-Oberligist verpasste vor 100 Zuschauern in der heimischen GBG Halle Herzogenried der ambitionierten BG Viernheim/Weinheim den nächsten Dämpfer in dieser Saison. Der Absteiger aus der Regionalliga unterlag beim Außenseiter überraschend mit 78:83 (35:44).

"Wir sind in das Spiel und wussten, dass wir eigentlich nichts zu verlieren haben. Der Druck war bei der BG, die in dieser Saison ja Aufstiegsambitionen hat", sagte Markus Mosig, der Coach der Mannheimer Zweiten Mannschaft. Die favorisierte BG begann stark und führte nach dem ersten Viertel knapp mit 24:23.

"Wir haben uns die Woche vor dem Spiel darauf eingestellt, die beiden Viernheimer Nico Coputerco (Bild) und Benjam Tesfa eng zu verteidigen. Beide sind meiner Meinung nach die besten Spieler der BG. Und unsere Defensive gegen die zwei hat sehr gut geklappt. Tesfa hat zwar am Ende 17 Punkte gemacht. Aber er hat eigentlich viel mehr drauf ", betonte Mosig, dessen Mannschaft mit einer starken Abwehr die Viernheimer entnervte und zur Halbzeit schon mit neun Punkten Vorsprung vorne lag. Im dritten Viertel bauten die Mannheimer die Führung sogar auf 62:51 (30.) aus. Die BG startete im letzten Durchgang zwar noch einmal eine Aufholjagd, doch die Mosig-Truppe hielt den Favoriten bis zum Schluss auf Abstand und feierte letztlich einen überraschenden 83:78-Erfolg.

Durch den Triumph - es war der dritte SG-Sieg in den jüngsten vier Spielen - kletterten die Mannheimer auf den fünften Tabellenrang in der Oberliga Baden. Die Mosig-Truppe überholte damit sogar die BG, die mit der Bilanz von 5:4-Siegen den eigenen Erwartungen stark hinterhinkt und momentan nur auf dem sechsten Tabellenrang steht. Der Wiederaufstieg ist jedenfalls nach der Niederlage erst einmal in weite Ferne gerückt. bol (Bild: Nix)