SGL ganz entspannt

Leutershausen. Handball-Zweitligist SG Leutershausen steht vor einer schweren Auswärtsaufgabe. Am Samstag um 20 Uhr ist die Truppe von Marc Nagel in Würzburg bei den DJK Rimpar Wölfen zu Gast.

"Rimpar ist für mich einer der Aufstiegsfavoriten", sagt SGL-Coach Nagel, "das liegt natürlich auch daran, dass sie schon ein paar Jahre in der Zweiten Liga mit dabei sind." Bereits die dritte Saison in Folge sind die Bayern im Unterhaus vertreten. "Im Hintergrund leistet dort Rolf Brack sehr gute Arbeit", so der Coach der "Roten Teufel", "der will nicht in der Zweiten Liga bleiben — die wollen alle aufsteigen." Ex-Bundesligatrainer Brack ist seit August diesen Jahres Berater der DJK.

Mit 12:2 Punkten stehen die Rimparer auf dem dritten Tabellenrang — nur gegen die TSG Ludwigshafen- Friesenheim musste man sich vor heimischem Publikum geschlagen geben. Die Leutershausener befinden sich mit 11:5 Punkten knapp dahinter auf Tabellenrang sechs.

Dennoch: Die Nagel-Truppe fährt als klarer Außenseiter nach Würzburg. "Das ist eine neue Situation, wir wollen Rimpar vielleicht ein bisschen ärgern", so Nagel. "Jetzt kommt eine Aufgabe, die kann man genießen, da kann man ein bisschen staunen."

Uli Roth, Sportlicher Leiter der SGL, baut auf die eigenen Anhänger: "Nach Würzburg sind es mit dem Auto vielleicht eineinhalb Stunden. Ich hoffe, dass einige Fans mitreisen - und mal schauen, vielleicht geht da ja etwas." Die übernächste Aufgabe findet bereits am Mittwochabend statt. Um 20 Uhr erwartet die SGL den ASV Hamm-Westfalen. sgl