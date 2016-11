Sieg im Schnelldurchgang

MANNHEIM. Die Tischtennis-Damen der DJK Käfertal haben ihr abschließendes Vorrundenspiel in der Verbandsliga gewonnen. Das Team um Spielführerin Kerstin Sommer bezwang auswärts den VSV Büchig II mit 8:5. "Das war ein schöner Hinrundenabschluss", sagte DJK-Spielerin Heike Czech, die selbst zwei Siege zum Auswärtstriumph beisteuerte. In der Tabelle festigten die Käfertalerinnen den vierten Rang und bleiben damit theoretisch weiter im Aufstiegsrennen.

Verbandsklasse Herren

Die Spieler der DJK Mannheim überraschen sich weiter selbst. In Bestbesetzung feierten die Akteure um Kapitän Peter Hackmann nach nur eineinhalb Stunden Spielzeit einen klaren 9:1-Auswärtserfolg beim Tabellenletzten TTV Mühlhausen III. "Es war das vierte Mal in Folge, dass wir alle drei Eingangsdoppel gewinnen konnten", freute sich DJK-Spieler Dirk Recktenwald. Nach vier deutlichen Einzelsiegen gewann Stephan Berse im hinteren Paarkreuz nach durchwachsender Leistung knapp in fünf Sätzen, während Mark Hohenadel den Ehrenpunkt der Mühlhausener zuließ. Spitzenspieler Habil Barut machte dann allerdings mit seinem zweiten Einzelerfolg den Sack zu. "Jetzt stehen wir besser als erwartet auf dem vierten Tabellenplatz und uns würde im letzten Vorrundenspiel beim Tabellennachbarn Mosbach ein Unentschieden reichen, um diesen Rang zu behaupten", sagte Recktenwald. Die Mannheimer müssen am Samstag, 19.30 Uhr, beim Fünften VfB Mosbach-Waldstadt ran.

Bezirksliga Herren

Drei Punkte aus zwei Spielen. So lautete die Bilanz der SG DJK St. Pius/MTG Mannheim nach dem Doppelspieltag am Wochenende. Bei der TTG EK Oftersheim II kam die Spielgemeinschaft nur zu einem 8:8. In den Doppelbegegnungen klappte es diesmal nicht. Von vier Spielen gewannen die Mannheimer nur eins. Die SG holte aber einen 2:6-Rückstand noch auf und hatte nach den Einzeln beim Spielstand von 8:7 die Chance im Schlussdoppel, den Sieg zu holen. Doch David Elvers und Moritz Müller verloren glatt mit 0:3 gegen die beiden Oftersheimer Stefan Ruby und Francesco Maragioglio.

Einen Tag später lief es aber besser. Die SG feierte in eigenen Halle einen klaren 9:5-Erfolg über TTF Hemsbach und belegt mit einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter TTC Hockenheim Rang zwei. Am Samstag, 18.30 Uhr, trifft St. Pius/MTG Mannheim zu Hause auf den Ligavorletzten TV Brühl. Die DJK Käfertal, die am letzten Bezirksliga-Spieltag spielfrei war, muss bereits am Freitag, 20 Uhr, bei der TTG EK Oftersheim II ran. bol