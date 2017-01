Spaß für guten Zweck

Jörg Kunze (li.) und Christian Schwarzer (re.) spielen für die Allstars. © Schilling

Birkenau. Es ist der Albtraum einer jeden Familie: Der Vater geht wie gewohnt aus dem Haus - und kommt nie mehr zurück. Bei Familie Steinmaus in Nieder-Liebersbach ist seit dem 17. Dezember 2015 nichts mehr, wie es war. Kurz vor dem Saukopftunnel hat Matthias Steinmaus keine Chance, als ihm auf seiner Fahrbahn ein Pick-Up entgegenkommt. Beim Frontalzusammenstoß stirbt der 41-jährige Vater zweier kleiner Kinder sofort.

Ein Schicksal, das nicht nur seine Heimatgemeinde, die Arbeitskollegen und Freunde bewegt. Zugunsten der Hinterbliebenen treten nun auch die Handball-Allstars in der Birkenauer Langenberghalle zu einem Benefizspiel an. Der Erlös der Partie am Samstag, 7. Januar (18 Uhr), kommt der Familie, dem Schriesheimer Verein für schwerkranke Kinder Strahlenburg e.V. und einem Arbeitskollegen von Leutershausens Trainer Marc Nagel für die Pflege dessen schwerkranken Kindes zugute.

Die Allstars um Weltmeister Christian "Blacky" Schwarzer, Daniel Stephan und Andrej Klimovets treffen sich immer wieder zu solchen Anlässen. Spaß haben und Gutes dabei tun lautet ihr Motto. Die Idee, die ehemaligen Nationalspieler zum Spiel nach Birkenau zu holen, um dort gegen die Badenliga-Handballer anzutreten, hatte Clivia Kunze, die Frau von Leutershausens Ex-Nationalspieler Jörg Kunze.

Biegler und Brand als Trainer

"Ehrlich gesagt hat sie dann auch die Initiative ergriffen. Unser Kind und das der Familie Steinmaus gehen in denselben Kindergarten, von daher wusste sie von diesem schweren Schicksal. Als Blacky dann mal informiert war, ging alles ganz schnell", sagt Jörg Kunze, der ehrenhalber natürlich selbst das Trikot überstreifen wird. "Für ein paar Minuten reicht es, aber es gibt auch noch weitere Linkshänder-Verstärkung wie Steffen Weber oder Olaf Mast. Schließlich dürfen wir es in unserem Alter nicht mehr übertreiben."

Leutershausens Trainer Marc Nagel tritt ebenso an wie der Birkenauer Michael Spatz, dessen Trainer in Großwallstadt, Heiko Karrer, ebenfalls anreisen wird. Dort werden der aktuelle Frauen-Nationalcoach Michael Biegler und Weltmeister-Trainer Heiner Brand versuchen, die Allstars im Zaum zu halten. AT/ü