Spiel des Jahres für die SGL

Auf Matthias Conrad (li.) und Niklas Ruß kommt Schwerstarbeit zu. © Schilling

Leutershausen. Für viele ist es "das" Spiel der Saison. Endlich steht den Handballern der SG Leutershausen auch in der 2. Bundesliga richtige Derbystimmung ins Haus. Wenn die Roten Teufel am Samstag um 20 Uhr gegen die TSG Friesenheim auflaufen, darf mit einer vollbesetzten Heinrich-Beck-Halle gerechnet werden. "Natürlich freuen wir uns ganz besonders auf diese Partie", hebt SGL-Trainer Marc Nagel die Bedeutung des einzig echten "Nachbarschaftsduells" der Leutershausener in dieser Runde hervor. "Als der Spielplan herausgekommen ist, haben wir zuallererst geschaut, wann es gegen Friesenheim geht."

Aber auch die TSG fiebert der morgigen Auseinandersetzung entgegen. Der Gästeblock der Eulen ist bereits restlos ausverkauft, viele weitere TSG-Fans wollen trotzdem nach Leutershausen kommen. "Die Unterstützung unserer Fans in dieser Saison ist nicht nur bei unseren Heimspielen in der Friedrich-Ebert-Halle sensationell", baut Eulen-Trainer Benjamin Matschke auch am Samstag auf die Unterstützung der Zuschauer. "Wir haben zudem viele Verknüpfungen mit der SGL, die Vorfreude ist riesig." Im aktuellen TSG-Kader finden sich mit Torwart Roko Peribonio, Pascal Durak und Kai Dippe drei Spieler, die in der Vergangenheit das Leutershausener Trikot getragen haben.

Auf der anderen Seite kamen die SGL-Spieler Philipp Bauer und Jonas Kupijai aus Friesenheim zu den Teufeln. Beide hätten gerne gespielt, ein Einsatz der angeschlagenen Spieler komme aber noch zu früh. "Es wird für sie gegen Friesenheim noch nicht reichen", bedauert Nagel, der zudem auf den Langzeitverletzten Hannes Volk verzichten muss.

Zwar sind die Pfälzer mit Aufstiegsambitionen in die Bundesliga gegen Leutershausen klarer Favorit. Aber noch hat der Aufsteiger in dieser Saison kein Heimspiel verloren. Gegen den Wilhelmshavener SV und den EHV Aue gab es Siege in der Heinrich-Beck-Halle, gegen den hoch gehandelten VfL Bad Schwartau ein 24:24-Unentschieden.

Respekt vor Kai Dippe

"Wir dürfen weder zu defensiv noch zu offensiv decken, sonst wird die TSG zu oft über Kai Dippe am Kreis kommen", gibt Nagel Einblick in seine taktischen Überlegungen. "Und vorne müssen wir unsere Spielweise auf sehr hohem Niveau umsetzen. Dann werden wir sehen, wie lange wir Friesenheim ein interessantes Spiel liefern können."

Auf der anderen Seite hofft Matschke, dass seine Mannschaft durch ihre 14-tägige Pause nicht aus dem Rhythmus gekommen ist. "Wir haben uns gut auf das Spiel gegen Leutershausen vorbereitet. Speziell in Heimspielen ist die SGL sehr stark einzuschätzen, die zudem mit Marc Nagel über einen sehr guten, konzeptionell arbeitenden Trainer verfügt", lobt Matschke seinen Kollegen. Er bezeichnet die Aufgabe in Leutershausen als knifflig. "Die SGL braucht sich vor allem mit ihren Junioren-Nationalspielern Stefan Salger, Sascha Pfattheicher und Valentin Spohn nicht verstecken. WN/ü