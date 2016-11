Spontan zum Masters

Mannheim. Der Countdown läuft, in etwas mehr als fünf Wochen steigt unmittelbar nach dem Jahreswechsel wieder das "MorgenMasters", die größte Hallenfußball-Turnierserie der Region. Nach dem offiziellen Meldeschluss haben sich noch einige Verschiebungen ergeben, so dass nochmals ein paar wenige Plätze in den fünf Qualifikationsturnieren zu vergeben sind. Wer also noch spontan Lust hat, sich für den Budenzauber zu melden, sollte das umgehend tun.

Die Serie der Qualifikationsturnier beginnt wie gehabt bei der Spvgg Ketsch, dort rollt am dem 3./4. Januar 2017 der Ball. Am 4., 6. und 8. Januar wird beim TV Lampertheim dann der zweite direkte Teilnehmer des Final-Turniers gesucht, bevor der Tross in die Mannheimer GBG Halle am Herzogenried umzieht, wo drei weitere Quali-Turniere (14., 15. und 17./18. Januar) anstehen.

An gleicher Stelle wird am 20. und 22. Januar dann auch das Final-Turnier mit 20 Mannschaften ausgetragen. Regionalligist SV Waldhof Mannheim, der Südwest-Oberligist Arminia Ludwigshafen, Baden-Oberligist SV Sandhausen II sowie Verbandsligist VfR Mannheim haben wieder zugesagt und als gesetzte Mannschaften damit ihren Startplatz für das Finalturnier sicher.

Anmeldungen werden noch unter anmeldung@morgenmasters.de entgegengenommen, weitere Informationen gibt es bei der Turnierorganisation (Spvgg 06 Ketsch, Am Waldsportplatz 1, 68775 Ketsch, Tel: 0178 / 88 18 758.). th