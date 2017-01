Sport und Show auf Top-Niveau

Das russische Quartett "Atlantis" (großes Bild) verlieh der herkömmlichen Sportakrobatik besonderen Glanz, während das "Denmark Power Team" (kl. Bild oben) der Schwerkraft trotzte. Der Nachwuchs aus dem Leistungszentrum begeisterte ebenso wie Dergin Tokmak alia "Stix". © Binder

Mannheim. Die Turngala "Bodies and Beats" war erst wenige Minuten alt, da gab es bereits die ersten Beifallsstürme in der gut gefüllten SAP Arena. Zuerst präsentierten sich zu Rihannas "Where Have You Been" die Turnerinnen des Mannheimer Leistungszentrum mit einer Mischung aus Tanz und Bodenakrobatik (Choreografie Viktoria Tereschenko) in Bestform, dann brillierten Johanna Himmel und Muriel Klumpp auf dem Schwebebalken mit einer taktgenau auf die Musik abgestimmten Doppelkür.

Die vielen Kenner im Mannheimer Publikum wussten die makellose Vorführung des Duos aus der Quadratestadt einzuschätzen und sparten nicht mit Jubel. Damit war der Bann gebrochen, die zehn Turnerinnen zwischen zehn und 16 Jahren hatten die SAP Arena für die folgenden zweieinhalb Stunden auf Temperatur gebracht.

Mit durchweg guter Haltung und Technik standen sie für die Spitze des Kunstturnens, eher um den Spaß an Bewegung und der Freude am Umgang mit Geräten ging es den 35 Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren des TV Waldhof. Die riefen in T-Shirts in den olympischen Farben die Spiele von Rio in Erinnerung und nutzen allerlei Handgeräte, um die dort vertretenen Sportarten darzustellen.

Internationale Spitzenkräfte

"Die Choreografie war zwar von Gala-Regisseur Harald Stephan vorgegeben, aber mit unseren vielen RSG'lerinnen im Team haben wir auch einiges zu unseren Gunsten verändern können", sagte Betreuerin Natascha Neumann, die seit 2012 mit ihren Schützlingen das lokale Kinderbild der Tournee-Veranstaltung des Badischen und Schwäbischen Turnerbundes gestaltet. Deren Kinderturnstiftung erhielt von der Sparda-Bank wie jedes Jahr einen Scheck über 15 000 Euro.

Obwohl während der Show hinter der Bühne untergebracht, hatten die beiden regionalen Repräsentanten der Gala ausreichend Gelegenheit, das von nationalen und internationalen Spitzenkräften gezündete Feuerwerk der Turn- und Tanzkunst zu verfolgen. "Die Mädels waren am meisten von Stix beeindruckt", sagte Sarah Knapp aus dem Trainerstab des LZ. "Er hat uns gleich sehr nett begrüßt und uns in seinem Rollstuhl zu unserem Zimmer geführt. Wir waren begeistert, mit welcher Motivation er bei der Sache ist."

Auch bei den Besuchern hatte der im Babyalter an Kinderlähmung erkrankte Dergin Tokmak alias Stix schnell einen Stein im Brett, als der Breakdancer den Rollstuhl mit Krücken vertauschte und die Gehhilfen in einer mitreißenden Show als Gestaltungsmittel nutzte. Weil die beiden Trampolinspringer in ihren Sumoringer-Kostümen für den lustigen Aspekt der Gala standen, waren die "Sumo-Boys" die Nummer zwei bei den TG-Turnerinnen.

Den Kindern des TV Waldhof hatte es vor allem die Schlangenfrau Alena Ershowa angetan, die - gestützt auf zwei Stäbe und vielfach verwrungen - bis zu drei Reifen kreisen ließ. Aber auch die Vorführungen der Rhythmischen Sportgymnastinnen vom "Trio United" trafen auf Bewunderung. Eben dieser Meinung war das Publikum, das auch "Atlantis" bejubelte: ein russisches Männer-Quartett, das Sportakrobatik ganz neuen Glanz verleiht. Hoch im Kurs stand zudem Beatboxer Robeat als Solist und als Helfer von Moderator Michael Branik.

"Ich bin ein großer Freund der Gala, sie wird immer attraktiver und ich bin dankbar, dass sie jedes Jahr in unserer Sportstadt vor solch einem tollen Publikum stattfindet", bedankte sich Mannheims Sportbürgermeister Lothar Quast bei Veranstaltern und Mitwirkenden für zweieinhalb kurzweiligen Stunden.