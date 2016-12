Starkes Feld in Ketsch

Ketsch. Die Vereinsvertreter fachsimpelten bereits intensiv, als die Gruppen für die 17. Auflage des Hallenfußballturniers um den SparkassenCup feststanden: Ex-Profi Rainer Zietsch, 1984 deutscher Meister im Trikot des VfB Stuttgart, hatte in den Lostopf gegriffen und zwölf Teams, die an den beiden Turniertagen am 6. und 7. Januar 2017 in der Neurotthalle in Ketsch an den Start gehen, auf vier Gruppen verteilt. Als Gruppenköpfe gesetzt sind SV Sandhausen, SV Waldhof, VfR Wormatia Worms und FC Astoria Walldorf.

Dabei dürfen sich der SV 98 Schwetzingen, der FC Victoria Bammental und der VfB St. Leon in der Gruppe A auf ein Duell mit dem Zweitligisten aus Sandhausen freuen. Fußballlehrer Kenan Kocak, Trainer des Ausrichters aus Sandhausen, möchte sich mit seiner Truppe "so gut wie möglich vorbereiten" und das Turnier natürlich gewinnen. Wie das geht, weiß der ehemalige Trainer des Turniersiegers von 2016, SV Waldhof.

In Gruppe B trifft der SVW auf die Auswahl des TuS Mechtersheim, des FV Brühl und den Qualifikanten des Martin-Schuhmacher-Gedächtnisturniers in Eppelheim. In der Gruppe C will der VfR Wormatia Worms seiner Favoritenrolle gerecht werden und gegen die SG Heidelberg-Kirchheim, den 1. FC Mühlhausen und den Qualifikanten des 1603-Cups in Bammental bestehen. In der Gruppe D beweisen FC Astoria Walldorf, VfR Mannheim, ASV/DJK Eppelheim und die SpVgg 06 Ketsch den Zuschauern beim Budenzauber ihr Können und runden das Teilnehmerfeld ab. zg