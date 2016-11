Stuttgart stürzt ABC

Stuttgart. Im Kampf um die Meisterschaft in der Zweiten Liga Süd haben die Bowler des ABC Mannheim (TSV 1846) einen Rückschlag hinnehmen müssen. Am dritten Spieltag verloren sie die Tabellenführung beim Wettkampf in Stuttgart Feuerbach an die Lokalmatadoren vom ABC Stuttgart Nord. Zwar konnten die 46er sechs von neun Partien für sich entscheiden, sie waren aber in der Pin-Ausbeute zu nachlässig, um zusätzlich ausreichend Bonuspunkte zu sammeln.

"Wir haben zu viele Räumfehler gemacht", haderte Mannheims Bester Florian Winter (Schnitt 190 Pins pro Spiel) mit den Bahnverhältnissen. "Daran müssen wir in der Winterpause noch arbeiten", sieht Winter bei sechs Punkten Rückstand den Kampf um Meisterschaft und Aufstieg noch nicht entschieden.

Bei den Damen gelang Bundesligist Royal Viernheim (USC) auf "fast heimischen Bahnen" im Ludwigshafener Felix Bowlingcenter ein kleiner Befreiungsschlag. Als drittbestes Team des Spieltags schoben sich die Südhessinnen mit sechs gewonnenen Spielen und ansehnlicher Pin-Zahl auf den siebten Tabellenplatz und verschafften sich damit ein wenig Luft im Abstiegskampf.

Bei Viernheim beeindruckte Nicole Blase mit 200 Pins im Schnitt. Auf Platz eins im Bowling-Oberhaus liegt der BSC Kraftwerk vor Radschläger Düsseldorf. Bei den Herren verteidigte in Ludwigshafen Easy Bowling Berlin die Führung vor Chemie Premnitz.

In er Zweiten Liga Süd konnten sich die Vereinskameradinnen von Cobra Viernheim in Stuttgart nicht aus dem Tabellenkeller befreien. Nur dreimal gingen der USC als Sieger von der Bahn, auch die Pin-Zahlen waren zu wenig, um über den vorletzten Rang hinauszukommen. Jeanette Wenzke war mit 172 Pins im Schnitt Beste ihres Teams. ra