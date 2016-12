Susanne Hartel kehrt zu ihren Wurzeln zurück

Nach dem Karriereende als Spielerin 2013 hat Susanne Hartel schnell den Weg ins Trainergeschäft gefunden. Jetzt betreut sie ihren Heimatverein. © Syri

Mannheim. Es sind wahrscheinlich zwei Gründe, warum eine Ausnahmefußballerin wie Susanne Hartel den Weg in den Lindenhof findet. Zum einen, weil es eigentlich eine Heimkehr ist: Von 1992 bis 2002 spielte sie in der Jugend der 08er, ehe die Karriere über die Station Viktoria Neckarhausen so richtig ins Rollen kam. Sie ist in Mannheim immer noch tief verwurzelt.

Zum anderen spielt sicherlich auch ihr Vater eine Rolle - Klaus Hartel ist bekannterweise der Vorsitzende des MFC 08. Als Susanne auf die Welt kam, gab es zur Geburtsurkunde auch gleich die MFC-Mitgliedschaft dazu. Dass seine Tochter nun eine Trainerposition im Verein übernimmt, erfüllt den Papa sichtlich mit Stolz: "Susi als Trainerin hier - das ist für den MFC ein absoluter Glücksfall. Sie kann sicherlich viel von ihrer Erfahrung weitergeben."

Eine lange Erfolgsliste

Susanne Hartel Susanne Hartel wurde am 2. Februar 1988 in Mannheim geboren. Ihre Fußballkarriere begann sie beim MFC 08 Lindenhof. Über Viktoria Neckarhausen landete sie beim 1. FFC Frankfurt. Stationen beim SC Freiburg und bei der TSG 1899 Hoffenheim schlossen sich an. Mit der deutschen U 19 gewann die langjährige Bundesliga-Spielerin 2007 den EM-Titel. Susanne Hartel ist die Tochter des MFC-Vorsitzenden Klaus Hartel.

Erfahrung hat Susanne Hartel in ihrer Karriere auf jeden Fall viel gesammelt. Bei einem Spiel der Badischen Auswahl 2003 wurde ein Talentspäher auf sie aufmerksam. Kein Wunder, denn beim 5:0-Sieg ihrer Mannschaft schoss sie alle fünf Tore. Die Stationen ihrer Bundesliga-Karriere hießen dann 1. FFC Frankfurt (bis 2007), SC Freiburg (bis 2010) und zuletzt die TSG 1899 Hoffenheim. Dort erzielte sie in 54 Spielen sage und schreibe 43 Tore und war somit maßgeblich am Aufstieg in die Bundesliga beteiligt.

Ihre weiteren Erfolge: UEFA Womens Cup-Siegerin 2006, Deutsche Meisterin 2005 und 2007, DFB-Pokal-Siegerin 2007 sowie DFB-Hallenpokal-Siegerin 2006. Einer ihrer größten Erfolge aber war sicherlich die U-19-Europameisterschaft mit der Nationalmannschaft in Island.

Zu den vielen Erfolgen hätten sich aber sicherlich noch ein paar mehr gereiht, doch 2013 kam der Schock: Nach einer schwerwiegenden Verletzung, einer OP und etlichen Reha-Maßnahmen musste Susanne Hartel ihre Karriere beenden. Schweren Herzens, wie sie sagt: "Es war einfach brutal, von 100 auf null ausgebremst zu werden. Aber ohne Fußball kann ich nicht, mir war klar, dass ich dem Fußball immer verbunden sein werde." Somit war der Schritt ins Traineramt ein kurzer. "Alles, was ich erlebt habe, meine ganze Erfahrung, möchte ich gerne weitergeben", betont Hartel.

Mit sofortiger Wirkung betreut sie nun das Frauen-Team des MFC und wird dabei von Co-Trainer Erdal Ertugrul unterstützt, mit dem sie gemeinsam in ihrer ersten Trainerstation die C-Junioren des TSV Wieblingen betreute - und prompt die Meisterschaft holte. Im administrativen Sektor - speziell im Juniorinnen- und Frauenfußballbereich - ist zudem Klaus Daniel zum Verein gestoßen. Auch er ist kein unbeschriebenes Blatt, kann er doch mit dem Aufbau der Wieblinger Jugendabteilung beachtliche Erfolge vorweisen.

Mit diesem Team soll schließlich der sportliche Erfolg zu den MFC-Damen zurückkehren. "Ich will die Motivation und den Spaß wieder bringen", so Hartel zu ihren Ambitionen, "zudem will ich eine Struktur hinein bringen, die Hand und Fuß hat". Dass mit Hartel nun eine erfahrene Bundesliga-Spielerin das Team betreut und damit auch das Niveau sicherlich steigen wird, soll aber keinen Druck auf die aktuellen Spielerinnen erzeugen. "Ich lerne gerade alle kennen - und sie mich. Es soll sich jeder wohlfühlen, auch wenn es eine Umstellung für die eine oder andere sein wird", erklärt Hartel.

Auch Vater Klaus sieht das so: "Klar wollen wir wieder erfolgreich sein, dazu muss aber einiges geändert werden. Es wird sicher bald professioneller zugehen und möglicherweise durch Susi die eine oder andere Spielerin zum MFC gelockt. Doch es wird niemand weggeschickt", unterstreicht der Vorsitzende: "Wenn es so sein sollte und wir wirklich viele neue Spielerinnen anziehen, dann machen wir eben eine zweite Mannschaft auf."