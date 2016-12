SV 98/07 Seckenheim will Boden gutmachen

MANNHEIM. Während sich die Kreisliga-Absteiger SV Rohrhof und FV 08 Hockenheim gut in der A-Klasse eingefunden haben und erste Verfolger von Spitzenreiter SC 08 Reilingen sind, enttäuschte der letztjährige Vizemeister SV 98/ 07 Seckenheim bislang auf ganzer Linie und trägt die Rote Laterne.

Tore: In den bisher ausgetragenen 112 Begegnungen fielen insgesamt 422 Tore, was einen Schnitt von 3,8 Treffer pro Partie bedeutet. Der SC 08 Reilingen hat die meisten To-re geschossen und zugleich die wenigsten kassiert. Das Negativbeispiel steht am Tabellenende und heißt SV 98/07 Seckenheim, das nur 14 Tore erzielt, dagegen aber be-reits 45 kassiert hat.

Aufstiegsrennen: Der SC 08 Reilingen dreht mit acht Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze einsam seine Kreise. Zudem konnte sich der Klub für die Rückrunde die Dienste von Torjäger Paul Stro von Verbandsligist Fortuna Heddesheim sichern. Schärfste Verfolger Reilin-gens und Anwärter auf den Play-off-Platz sind der FV 08 Hockenheim, der SV Rohrhof und der VfL Kurpfalz Neckarau II.

Mittelfeld: Mit dem SV 98 Schwetzingen II, der wohl nicht konstant genug ist, um ganz oben mitzumischen, beginnt das Mittelfeld, das wohl bis zum SC Pfingstberg/Hochstätt auf Rang neun reicht.

Abstiegskampf: Mit dem SV Altlußheim, der derzeit noch komfortable zehn Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz hat, beginnt die Zone der Klubs, die sich Sorgen machen müssen. Der SV 98/07 Seckenheim möchte in der Rückrunde mit einem neuen Trainer Boden gutmachen. "Wir müssen in der Rückrunde schauen, dass wir in den Begegnungen, in denen wir mehr Spielanteile haben, auch punkten", sagt Interimstrainer Dan Bosch. "Wir sind nicht mehr die dominanteste Mannschaft der Liga, sind uns aber sicher, dass die Qualität im Team definitiv reicht, um die Liga zu halten." Erster feststehender Absteiger ist bereits der SC Rot-Weiß Rheinau II, der nach neun Partien in der A-Klasse die Mannschaft aufgrund von Spielermangel vom Spielbetrieb abmelden mussten.

Trainer: Drei Trainerwechsel gab es in der bisherigen Saison. Nimmt man den Rücktritt von Carsten Fischbach beim abgemeldeten SC Rot-Weiß Rheinau II dazu, sind es gar deren vier. Der Erste, der gehen musste, war Wolfgang Stamm, der beim SV Rohrhof von Spieler Daniel Katsch beerbt wurde. Nach einer desolaten 0:9-Abreibung gegen den SV Altlußheim nahm Sven Paulsen beim SV 98/07 Seckenheim selbst seinen Hut. "Wir wollen im Idealfall noch in diesem Jahr einen Nachfolger präsentieren", hofft Secken-heims Abteilungsleiter Andreas Bosch. Nach dem letzten Hinrundenspiel trat nun auch Miguel de Mingo beim SC Pfingstberg/Hochstätt zurück. Mit Maik Meissner wurde hier innerhalb einer Woche ein Nachfolger gefunden.

Torjäger: Aktuell Führender in der Torjägerliste der Spielklasse ist Christopher Anti mit 21 Toren, wovon er fünf Treffer in der Begegnung gegen Seckenheim erzielen konnte. Ihm auf den Fersen ist Samy Zaidan von der Spvgg Ketsch II mit 17 Treffern.