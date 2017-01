SV Waldhof nimmt einen neuen Anlauf

Morris Nag (links) wird mit dem SV Waldhof alles daran setzen, dass die Durststrecke beim MorgenMasters ein Ende findet. © Nix

MANNHEIM. Der SV Waldhof ist das erfolgreichste Team in der Geschichte des MorgenMasters. Aus den bisher 22 Auflagen gingen die Blau-Schwarzen achtmal als Sieger hervor. 2001 konnte der SVW sogar als erste Mannschaft den Titel verteidigen. 2010 und 2013 gelang dem SVW dieses Kunststück zwei weitere Male. Zum Hattrick langte es aber nicht. 2011 und 2014 verhinderte dies ausgerechnet der Lokalrivale VfR Mannheim.

Als das Turnier 1995 zum ersten Mal ausgetragen wurde, spielten die Akteure in der Viernheimer Waldsporthalle - damals noch auf normalem Hallenboden. Die erste Mannschaft des SV Waldhof war damals noch in der Zweiten Bundesliga am Ball und schickte seine Amateure in die Halle. Bei der Premiere des Turniers holte sich der FC Dossenheim den Siegerpokal. Schon ein Jahr später trugen sich dann aber die Amateure der Blau-Schwarzen erstmals in die Siegerliste ein.

Pfälzer Sieg 2006

MorgenMasters-Ehrentafel 1995: FC Dossenheim 1996: SV Waldhof/Amateure 1997: SG Oftersheim 1998: Kickers Offenbach/Amateure 1999: TSV Viernheim 2000: SV Waldhof/Amateure 2001: SV Waldhof/Amateure 2002: SG Heidelberg-Kirchheim 2003: Wormatia Worms 2004: SV Waldhof 2005: VfR Mannheim 2006: Arminia Ludwigshafen 2007: SV 98 Schwetzingen 2008: Olympia Lampertheim 2009: SV Waldhof 2010: SV Waldhof 2011: VfR Mannheim 2012: SV Waldhof 2013: SV Waldhof 2014: VfR Mannheim 2015: TSV Amicitia Viernheim 2016: FV Fortuna Heddesheim

Eine besondere Duftmarke setzte der TuS Altrip im Jahr 2003: Als erste Mannschaft gewannen die Pfälzer drei Quali-Turniere, das Finale entschied allerdings Wormatia Worms für sich. Das erste Endturnier des MorgenMasters in der GBG Halle brachte 2006 mit dem Sieger Arminia Ludwigshafen ein weiteres Novum: Erstmals siegte ein Pfälzer Klub. Bei der 14. Auflage blieb Olympia Lampertheim in der kompletten Serie ungeschlagen und nahm den Pokal erstmals mit ins Ried.

In den folgenden beiden Jahren dominierte wieder der SV Waldhof. 2009 standen sowohl die Regionalliga- als auch die Landesliga-Mannschaft des Traditionsvereins im Endspiel. Dieses Finale wurde zum ersten Mal auf Kunstrasen ausgetragen. 2010 wiederholten die "großen" Waldhöfer ihren Triumph mit einem 3:2 über den VfR Mannheim, der sich 2011 zum zweiten Mal den "Pott" holte. 2012 schlug das "Imperium" aber wieder zurück: In der Neuauflage des Finales von 2009 besiegte die Erste des SV Waldhof die eigene Landesliga-Truppe mit 3:2. 2013 siegten die Blau-Schwarzen in einem der spannendsten Finalspiele gegen Arminia Ludwigshafen mit 3:2 nach Verlängerung. 2014 verhinderte wieder der VfR den ersten Titel-Hattrick der Waldhöfer. Die Siegertrophäe 2015 ging nach Südhessen: Verbandsligist TSV Amicitia Viernheim holte sich mit einem 8:6 nach Neunmeterschießen den Pokal - wieder scheiterte der SV Waldhof im Finale. 2016 siegte Fortuna Heddesheim.

Zwei Torjäger, aber nur ein Pokal - diese Konstellation gab es beim letzten MorgenMasters. André Teufel und Norman Refior, beide vom viertplatzierten FC Astoria Walldorf II, teilten sich die Auszeichnung als bester Torjäger. Das Duo hatte jeweils 13 Treffer auf dem Konto.

Wolfgang Tautz, der mit seinem Druckluft- und Sandstrahl-Unternehmen bereits seit mehr als zehn Jahren den Werner-Helmschrott-Pokal zur Verfügung stellt, bestellte kurzerhand eine zweite Trophäe - es musste keiner leer ausgehen.