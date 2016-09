SV Waldhof wagt den Aufbruch

Spannung bei der Stimmenauszählung - doch letztendlich fiel das Ergebnis deutlich aus © Binder

Mannheim. Die Profi-Fußballer des SV Waldhof gehen künftig als Spielbetriebsgesellschaft auf Punktejagd in der Fußball-Regionalliga. Die Außerordentliche Mitgliederversammlung des Mannheimer Traditionsvereins entschied gestern Abend im Waldhöfer Franziskus-Saal nach nur etwas mehr als 70 Minuten mit einer klaren Mehrheit von 92 Prozent der Stimmen, dem Vorschlag des Präsidiums zu folgen, nach dem die erste Mannschaft der Blau-Schwarzen in eine Kapital-GmbH ausgegliedert werden soll. Der ehemalige Top-Manager Bernd Beetz wird diese Spielbetriebsgesellschaft als Investor mit dem von den DFB-Statuten erforderlichen Stammkapital von einer Million Euro ausstatten.

Mit dem Abstimmungsergebnis wurde die erforderliche Mehrheit von 75 Prozent klar übertroffen. Bereits vor einem Jahr hatten 94 Prozent der SVW-Mitglieder dafür gestimmt, Pläne für einen Übergang in diese Rechtsform voranzutreiben.

"Jetzt können wir endlich starten"

"Ich bedanke mich für die breite Zustimmung und das Signal für den Aufbruch, den wir jetzt endlich starten können", kommentierte Interimspräsident Klaus-Rüdiger Geschwill das klare Ergebnis. Von 261 Stimmberechtigten hatten 241 Waldhof-Mitglieder mit "Ja" gestimmt, die eher marginale Skepsis manifestierte sich in zwölf Gegenstimmen und acht Enthaltungen. Die nötigen Satzungsänderungen wurden sogar mit 98 Prozent Zustimmung abgenickt

Bevor das klare Votum feststand, wurde es im Franziskus-Saal allerdings doch noch einmal turbulent. Dabei waren es weniger einige Nachfragen, die für Unstimmigkeiten sorgten, sondern das Abstimmungsverfahren zur Ausgliederung. Das Präsidium hatte eine offene Wahl im sogenannten Subtraktionsverfahren vorgesehen, um schnell Klarheit zu haben. Demnach hätten nur die Nein-Sager ihre Karte am Kopftisch der Versammlung einwerfen müssen und sich somit vor allen anderen Mitgliedern als Gegner outen müssen. Nach Protesten musste da auch Geschwill einräumen, dass das "wohl nicht die schönste Art ist". Eine Abstimmung über eine geheime Wahl verfehlte allerdings die nötige Mehrheit. Als Kompromiss wurden die Nein-Stimmen und Enthaltungen in den Reihen abgeholt, um niemanden unnötig bloßzustellen.

"Ich erhoffe mir einen großen Schritt Richtung Professionalisierung und zugleich ist dieses Votum ein klares Signal an die Wirtschaft, dass hier ein verlässlicher Partner entstanden ist", freute sich Geschwill nach der Abstimmung auch darüber, dass der Hauptverein von den finanziellen Unwägbarkeiten des Profi-Geschäfts künftig nicht mehr erdrückt werden kann.

Investor Bernd Beetz ging nach der Versammlung ebenfalls zufrieden nach Hause. "Dass wir so einen klaren Vertrauensbeweis bekommen haben, bedeutet die volle Rückendeckung für die Richtung, in die wir bisher gearbeitet haben", betonte der Unternehmer. "Meine Aufgabe ist es jetzt, den handelnden Personen die Mittel an die Hand zu geben, um den SV Waldhof weiter stärken zu können."

Damit meinte Beetz nicht zuletzt Geschäftsstellenleiter Markus Kompp, der künftig zum Geschäftsführer der Spielbetriebs-GmbH aufrücken wird. "Jetzt können wir positiv in die Zukunft schauen", war Kompp voller Tatendrang

Für die Stadt Mannheim bewertete Sportbürgermeister Lothar Quast das Ergebnis ebenfalls positiv. "Das war heute eine wichtige Voraussetzung für die Professionalisierung und die sportliche Zukunft des SV Waldhof", sagte Quast, nachdem schon um 20.23 Uhr unerwartet früh das Waldhof-Lied als Abschluss-Signal angestimmt werden konnte.