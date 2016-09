Tobias Termins langer Weg zum Stammspieler

Mannheim. Drei Tore in einem Spiel sind schon ein fußballerisches Meisterwerk. Als nomineller Abwehrspieler ist diese Leistung allerdings die ganz große Kunst. Tobias Termin, Verteidiger des SV Rohrhof in der Fußball Kreisklasse A I, ist genau das gelungen. Beim 3:0-Heimerfolg gegen den FV Brühl II markierte der 24-Jährige alle drei Treffer. "Ich habe im letzten Spiel eine Mischung aus Verteidiger und defensivem Mittelfeldspieler gespielt, dadurch konnte ich auch mehr nach vorne mitarbeiten. Dass ich gleich drei Tore schieße, habe ich nicht erwartet und ist mir so auch noch nie passiert", lacht der Torschütze und schwärmt vor allem von seinem ersten Treffer: "Das war ein Sonntagsschuss aus circa 20 Metern, der ewig lang in der Luft war. Irgendwann ist die Kugel dann im Winkel eingeschlagen, da war der Jubel natürlich groß."

Mit seiner Glanzleistung bewahrte Termin seinem SV die lupenreine Weste in der bisherigen Saison. "Ich bin extrem froh, dass ich meinem Team so helfen konnte. Es war wichtig für uns, gut aus den Startlöchern zu kommen und gleich zu Beginn Selbstvertrauen zu tanken", erklärt der Abwehrspieler mit ungeahnten Torjägerqualitäten.

Mit der neuen Saison begann für den 24-Jährigen auch ein neuer Abschnitt in seiner Fußball-Karriere. Bisher war er nämlich alles andere als eine Stammkraft. "Ich habe pro Saison vielleicht die Hälfte der Spiele bestritten oder wurde sporadisch mal eingewechselt", blickt Termin auf eine schwere Vergangenheit zurück: "Das war natürlich nicht gerade motivierend."

Mit einem neuen Coach begann dann aber der Neuanfang. Seit Beginn der letzten Saison trägt Wolfgang Stamm die Verantwortung bei Rohrhof. Ein Trainer, der sich vor allem durch seine Tätigkeit beim VfR Mannheim einen Namen im Fußballkreis machte. "Er hat uns Spielern gesagt, dass jeder mit ihm nun von vorne beginnt und dass alles auf Null gesetzt wird", erklärt Termin. "Diese Chance wollte ich unbedingt nutzen und habe mich voll reingehängt." Sein Engagement wurde dann schon in der Rückrunde belohnt. "Natürlich hatten wir auch viele Verletzte und Abgänge, aber ich habe meine Gelegenheit bekommen und habe sie genutzt", freut sich Termin über seine neue Rolle. Er kennt seine Aufgaben genau: "Hinten dicht machen, das steht ganz oben auf meiner To-do-list. Wenn dann mal Ausflüge nach vorne drin sind, nehme ich das gerne mit."

Wiederaufstieg kein Muss

Der 24-Jährige erlebte Höhen und Tiefen beim SV Rohrhof - vom Fast-Aufstieg in die Landesliga bis zum Abstieg aus der Kreisliga in der vergangenen Saison: "Das war schon ganz bitter, nicht nur für die Spieler, auch für das komplette Umfeld", erinnert sich Termin. Der direkte Wiederaufstieg ist nun aber kein Muss. "Wir bauen uns da keinen Druck auf. Wir probieren, uns in den Top Fünf zu platzieren und uns weiter zu entwickeln", so der Verteidiger.

Dennoch: "In Sachen individueller Klasse sind wir in der Kreisklasse nur schwer zu knacken. Wenn wir unsere Leistungen bestätigen können, wird es für jeden Gegner schwer." Den nächsten Brocken hat Rohrhof aber direkt vor der Brust: Am morgigen Sonntag geht es für den SV zum ebenfalls ungeschlagenen SC Pfingstberg-Hochstätt. Termin lobt: "Die Pfingstberger haben bis dato auch überzeugt."