Top-Talente in Mannheim

Mannheim. Zwischen den Jahren geht es im Nachwuchseishockey in Mannheim mit hochkarätigen Turnieren zur Sache. So ging erst gestern in den Nebenhallen der SAP Arena der 10. Kids Cup der Mad Dogs Mannheim zu Ende.

Im Finale des U-12-Turniers besiegte dabei die Düsseldorfer EG Pirati Chomutov aus Tschechien mit 4:2. Die Heilbronner Jungfalken holten Platz drei. Das Mädchenteam von GirlsEishockey.de wurde Sechster, und im Spiel um Platz sieben schlug der Mannheimer ERC die Mad Dogs Mannheim knapp mit 3:2.

Zu Ehren von Robert Müller

Zum Auftakt ins neue Jahr findet in den Nebenhallen der SAP Arena vom 2. bis 4. Januar das 4. Robert-Müller-Gedächtnisturnier statt. Zu Ehren des im Mai 2009 viel zu früh an Krebs verstorbenen ehemaligen Adler-Goalies und langjährigen deutschen Nationaltorhüters Robert Müller kreuzen acht U-16-Mannschaften die Eishockeyschläger.

Neben Ausrichter Mannheimer ERC sind auch der EC Eppelheim, das Auswahlteam der in Mannheim beheimateten Ice Hockey Academy, der EHC Bad Aibling, der EHC Straubing, der EV Duisburg, der Neusser EV und der Iserlohner EC dabei. Das heißt auch, dass es 2017 einen neuen Sieger geben wird, denn die letztjährige Auflage gewann die Düsseldorfer EG, wobei damals in der Altersklasse U 14 gespielt wurde.

Am Montag eröffnet der MERC mit der Partie gegen Bad Aibling (12.30 Uhr) das Turnier, das von Montag bis Mittwoch im Modus jeder gegen jeden gespielt wird. Die Spieldauer pro Partie beträgt zweimal 20 Minuten.