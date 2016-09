Tornados-Glaube versetzt Berge

MANNHEIM. Als Pitcherin Mona Hörner das letzte Aus besorgte, brachen alle Dämme. Die Spielerinnen fielen sich in die Arme. Schläger, Handschuhe und Helme flogen in die Luft. Die obligatorische Sektdusche durfte nicht fehlen. Die Softballerinnen der Mannheim Tornados hatten am Sonntag mit einem 8:3-Sieg im entscheidenden fünften Spiel der Finalserie gegen die Neunkirchen Nightmares die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Und das, obwohl die Wirbelwinde mit 0:2 nach Spielen zurückgelegen hatten.

"Knackpunkt war der Sieg im dritten Spiel. Nachdem wir diese Partie im letzten Inning nach einem 2:3-Rückstand noch in einen 4:3-Sieg gedreht hatten, war mir klar: Wir können noch Meister werden", sagte Teamsprecherin Nina Wunn, die betonte: "Die zwei Niederlagen zu Beginn der Serie in Neunkirchen waren schon ein herber Dämpfer. Aber wir hatten die Spiele ja nur knapp jeweils mit einem Punkt verloren. In der Woche haben wir im Training auch viel mental gearbeitet. Nach dem Sieg in der Partie Nummer drei war der Bann gebrochen."

Kompletter Kader der Unterschied

Trainer Oliver Samstag sagte: "Wenn alle Spielerinnen anwesend und gesund sind, haben wir schon einen starken Kader, der vorne mitspielen kann. Das wussten wir. Leider war das aber in dieser Saison nicht so oft der Fall. Zum Glück haben wir es bis ins allerletzte Spiel der Saison geschafft. Dort waren wir komplett."

Zur Matchwinnerin wurde die Amerikanerin Shannon Bustillos. Sie sorgte in der Offensive für den wichtigsten Schlag, brachte die Tornados entscheidend mit 5:2 in Front. "Was sie so wichtig macht, sehen die meisten gar nicht", erklärte Coach Samstag: "Als Catcherin bestimmt sie, wo die Pitcherinnen hinwerfen und manchmal sorgt sie dafür, dass die Unparteiischen einen Strike anzeigen, der eigentlich keiner war. Das ist eine Kunst."

Die 23-Jährige wurde mit einem Pokal zur besten Spielerin (MVP ) der Finalserie ausgezeichnet. Für Samstag, der mit Karin Lorenz das Trainerteam der Tornados bildete, war aber die deutsche Werferin Mona Hörner die beste Spielerin der Play-offs. "Sie hatte zu Beginn der Saison eine Oberschenkelzerrung. Wenn man zwei gleichstarke US-Werferinnen hat - und das hatten beide Finalteams -, dann kommt es eben auf die deutsche Werferin an. Und da war Mona top", so der Coach.

Die zweite US-Amerikanerin Lori Spingola avancierte beim 1:0 in Spiel vier zur entscheidenden Spielerin. "Sie ist immer eine Bank", so Samstag: "Vor allem die jungen Spielerinnen wie Jessica Hagmann, Michelle Greim, Michelle Cewe oder Natalie Neitzel haben in dieser Saison einen Sprung nach vorne gemacht."

Die Leistungsträgerinnen Wunn, Miriam Kemmer, Amira El-Ayoubi, Ronja Jung, Lara Panero und Christin Poon überzeugten über die Saison ebenfalls mit großer Konstanz. "Am Sonntag wird mit den Fans auf unserem Platz noch mal gefeiert", betonte Samstag. Am 3. Oktober spielen die Tornados noch das Finale im Baden-Württemberg-Pokal in Bretten gegen Stuttgart. "Danach schauen wir, wie es weiter geht."