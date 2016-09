Traumstart für Mannheims Trio

Mannheim. Mit insgesamt gleich sechs Heimspielen sind die Mannheimer Bundesligisten am Wochenende in die neue Feldhockey-Saison gestartet. Dabei erwischten die MHC-Herren mit zwei Siegen einen ebenso perfekten Start wie die stadtinterne Konkurrenz des TSVMH. Auch bei den Damen gab sich der MHC mit zwei Auftaktsiegen keine Blöße.

TSVMH, Herren

Besser hätte man sich bei den Herren des TSV Mannheim Hockey den Start in die neue Feldhockey-Bundesligasaison kaum vorstellen können. So holten die Schwarz-Weiß-Roten unter dem heimischen Fernmeldeturm gestern gegen den Aufsteiger Klipper THC Hamburg mit 3:1 (3:1) einmal den zuvor erhofften Dreier. Aber schon einen Tag zuvor blieben alle drei Punkte am Hans-Reschke-Ufer, als der amtierende deutsche Vizemeister UHC Hamburg überraschend mit 5:3 (0:1) besiegt wurde. "Die drei Punkte gegen Klipper wollten wir unbedingt hier behalten, weil diese im Kampf um den Klassenerhalt besonders wichtig sind. Dass wir davor auch gegen den UHC dreifach punkten, war so nicht unbedingt vorgesehen", freute sich TSVMH-Trainer Stephan Decher über die Optimalausbeute von sechs Zählern.

Dass sich die Decher-Truppe im Vergleich zum Vorjahr weiterentwickelt hat, war auch gestern gegen Klipper zu merken. "Wir haben das Spiel bestimmt und gehen mit 0:1 in Rückstand. Davon haben wir uns aber nicht aus der Ruhe bringen lassen", sah Decher, wie Niklas Weiher (14.), Nicolas Proske (19.) und Neuzugang Aki Käppeler (26. Strafecke) noch vor der Pause die Dinge wieder gerade rückten.

Gegen den UHC kamen die Hausherren am Vortag dagegen zunächst gar nicht in die Gänge und der 0:1-Pausenrückstand war durchaus schmeichelhaft. Als Leopold Harms (40. Strafecke) auf 2:0 für den UHC erhöhte, schien der Vizemeister bereits auf der Siegerstraße zu sein. Niklas Weihers Anschlusstor zum 2:1 (44.) ließ die Hausherren aber immer stärker werden und Dreifachtorschütze Philip Schlageter (46. Strafecke, 55., und 69.) sowie Lukas Pfaff (50. Strafecke) drehten die Begegnung.

Mannheimer HC, Herren

Die Herren des Mannheimer HC sind perfekt in die neue Saison der Hockeyliga gestartet. Einen Tag nach dem 5:0 gegen Klipper THC gewann die Mannschaft von Trainer Matthias Becher gestern überraschend hoch mit 7:0 (3:0) gegen Vizemeister UHC Hamburg und nahm damit erfolgreich Revanche für das verlorene Halbfinale in der vergangenen Saison. Die Kurpfälzer verdankten den klaren Erfolg vor allem ihrer gnadenlosen Effektivität im gegnerischen Schusskreis.

Vor 300 Zuschauern eröffnete der argentinische Olympiasieger Gonzalo Peillat den Torreigen mit einer verwandelten Strafecke (7.). Nach einem Schlenzer aus der Abwehr drang Felix Schües von der linken Seite in den Kreis ein und vollendete zum 2:0 (25.) Drei Minuten vor der Pause verwertete Timm Haase eine Flanke von Guido Barreiros von der linken Seite zum 3:0.

Auch im zweiten Durchgang zeigten sich die Gastgeber weiter äußerst effektiv im Abschluss. Haase (40.) und Nguyen Luong (42.) entschieden mit einem Doppelpack zum 5:0 wenige Minuten nach der Halbzeitpause die Partie vorzeitig. Fortan gab es auch von Seiten des UHC kaum Bemühungen, das Ergebnis noch zu drehen. In der Schlussphase besorgten Haase mit seinem dritten Treffer (55.) und Peillat erneut mit einer verwandelten Ecke (65.) den 7:0-Endstand. "Wir sind mit dem Spiel und dem Ergebnis natürlich sehr zufrieden", sagte Mannheims Trainer Matthias Becher. "Das war für den frühen Zeitpunkt der Saison schon eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung."

Mannheimer HC, Frauen

Als dritter Mannheimer Mannschaft gelang den Frauen des MHC ebenfalls ein Traumstart. Dem 3:0 gegen Großflottbeck ließ der MHC gestern gegen den UHC Hamburg dank zweier schneller Tore in den ersten zehn Minuten einen 3:2 (2:0)-Sieg folgen. Wieder schlugen die MHC-Damen früh zu. Neuzugang Florencia Habif setzte das erste Ausrufezeichen für die Gastgeberinnen . Die Argentinierin nutzte eine Strafecke zum 1:0 (6.). In der Folge mussten die amtierenden Meisterinnen aus Hamburg einen weiteren Rückschlag verkraften. Nur eine Minute nach der Führung setzte Maxi Pohl zum 2:0 nach.

Nach dem Wiederanpfiff waren die Gäste die bestimmende Mannschaft. Die Nordlichter erarbeiteten sich viel Ballbesitz und münzten diesen in Kreisraumszenen und Torchancen um. Den verdienten Anschlusstreffer erzielte Marie Mävers (42.), den der MHC nach einem Konter durch Julia Meffert per Konter zum 3:1 beantwortete (53.) Hamburg konnte nur noch verkürzen.

"Wir freuen uns sehr über die ersten sechs Punkte und den perfekten Start. Auch mit der Spielweise, vor allem in der ersten Halbzeit bin ich zufrieden", kommentierte Philipp Stahr die beiden Auftaktpartien seiner Mannschaft. and/dhl