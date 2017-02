Turngau präsentiert eine gemischte Bilanz

Amelie Föllinger gehört zum Kader der A-Nationalmannschaft. © Binder

Mannheim. Wenn sich die Vertreter aus 84 Turnvereinen am Samstag beim Gauturntag zur Vollversammlung des knapp 40 000 Mitglieder zählenden Sportverbandes treffen, hat der Turngau-Vorstand Gutes und weniger Gutes zu vermelden. Das Positive: Die neue Führungs-Crew um den Vorsitzenden Werner Mondl hat den Übergang nahtlos geschafft und einige neue Impulse gesetzt. Dazu setzten im Spitzensport die Disziplinen Kunstturnen, Rope Skipping und Faustball international Akzente, national und regional waren zudem Prellball, Ringtennis, Trampolinturnen und Rhythmische Sportgymnastik erfolgreich. Sorgen macht vor allem der Mangel an ehrenamtlichen Mitarbeitern.

Doch das Gute überwog 2016. Das Leistungszentrum gehört mit nunmehr acht Bundes- und neun Landeskaderturnerinnen weiter zu den besten Stützpunkten in Deutschland, die 16-jährige Amelie Föllinger schaffte mit Einsätzen bei EM, Weltcups und Länderkämpfen den Sprung in die A-Nationalmannschaft. Der Nachwuchs überzeugte mit acht DM- Medaillen (darunter vier Titeln) und mit über einem Dutzend weiterer Siege auf Bundes- und Landesebene. Die erste Mannschaft blieb erstklassig, die jüngeren Mädchen feierten die Oberliga-Meisterschaft. Die Nachwuchssuche wurde mit den neuen Aktionen "Kinder in Bewegung", "Offene Halle" und Turncamp forciert.

WM-Premiere der Rope-Skipper

Gauturntag Der Gauturntag des Turngaus Mannheim findet am Samstag, 14 Uhr, beim TV Friedrichsfeld (Turnhalle Vogesenstraße 65) statt. Der Verband ist einer von 13 Gauen des Badischen Turnerbundes und betreut knapp 40 000 Mitglieder in 84 Turnvereinen und Turnabteilungen von Sportvereinen zwischen Laudenbach und Reilingen. Im Mittelpunkt der Tagesordnung steht ein Referat zur Turngau-Aktion "Trainer-Berater" von Bereichsvorstand Peter Stuhlmacher. sd

Die Rope-Skipper der TSG Seckenheim qualifizierten sich erstmals für eine WM, Voraussetzung dafür war DM-Bronze für das Damenteam. Landesweit nimmt die TSG klar die Spitzenposition ein, auch bundesweit gewinnt der Verein regelmäßig Medaillen. Mit insgesamt 17 Teams in der Hallen- und 14 Mannschaften in der Feldrunde geht regional und national wenig ohne die Faustballer des TV Käfertal und des TV Wünschmichelbach. International glänzten einmal mehr Nick Trinemeier, Marcel Stoklasa (beide TVK) und Jonas Schröter (TVW) mit Gold bei EM und U-21-EM.

Im Prellball dominierten die Frauen des TV Edingen die Bundesliga Süd und im Ringtennis erneuerten Sabrina Westphal sowie Dominic Schubarth (beide Post SG) ihr DM-Abonnement. Edelmetall auf Landesebene holten die Rhythmischen Sportgymnastinnen aus Neulußheim, die Trampoliner des TSV 1846 Mannheim und des TV Hemsbach sowie der Rhönrad-Nachwuchs der LSV Ladenburg.

Im großen Bereich GymWelt - dazu gehört alles außerhalb des Wettkampfsports - gibt es keine Klagen, denn vom Gesundheits- bis zum Senioren- und Freizeitsport hielten sich Übungsleiter bei sehr gut besuchten Fortbildungen auf dem Laufenden. Zudem hat Bereichsvorstand Peter Stuhlmacher begonnen, durch neue Konzepte zu den Themen "Trainer-Berater" und "Veranstaltungen im Freizeitsport" frische Impulse zu geben.

Abwanderung nach Heidelberg

Negativ verläuft der Trend im breitensportlich orientierten Gerätturnen, denn die Teilnahme an den Gauligen ist rückläufig, die Jungs sind sogar ganz nach Heidelberg abgewandert. Zudem sind in der Turnerjugend wichtige Vorstandsämter nicht besetzt, weshalb auch nur die Geräte-Mannschafts- und Einzelwettkämpfe durchgeführt werden konnten. Da auch bei den Erwachsenen einige Posten in den Fachbereichen unbesetzt sind, warnt der für den gesamten Wettkampfsport verantwortliche Thomas Heinzerling: "Noch hält die dünne Personaldecke, aber ohne Änderung weiß ich nicht, wie der Arbeitsanfall bewältigt werden soll, wenn die Organisatoren des Landesturnfestes 2018 in Weinheim auf unsere Hilfe setzen."