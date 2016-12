Turnierausschluss für MFC Phönix

MANNHEIM. Sportlich haben die Fußballer des MFC Phönix Mannheim zuletzt wieder positive Schlagzeilen geschrieben. Unter seinem neuen Trainer Jörg Finkler blieb der Traditionsverein vom Herrenried dreimal in Folge unbesiegt und verließ damit die Abstiegsränge der Kreisliga. Nun aber werden die Mannheimer von der Vergangenheit eingeholt: Wegen zwei Vorfällen bei der vergangenen Turnierauflage wird der MFC nicht für das MorgenMasters 2017 zugelassen.

Das entschieden die Veranstaltungsorganisatoren bei einer Sitzung Ende November einstimmig. "Unserer oberstes Motto lautet ,Mit Fairplay zum Sieg'", betont Masters-Cheforganisator Erwin Prudlik und spricht von zwei "unrühmlichen Vorkommnissen" beim TVL Hallen-Cup in Lampertheim sowie beim Finalturnier in der GBG Halle, an denen Phönix beteiligt gewesen sei.

Werbebande geht zu Bruch

Schon beim Hallen-Cup in Lampertheim, einem der fünf Qualifikationsturniere, waren die Emotionen hochgekocht. Im Halbfinalspiel zwischen Gastgeber TVL und dem MFC Phönix bekamen die Mannheimer beim Stand von 1:1 einen Strafstoß zugesprochen, den sie zum Siegtreffer verwandelten. Zuvor hatte der Lampertheimer Torhüter den Ball über die Bande geworfen, um die Behandlung eines verletzten Phönix-Spielers zu ermöglichen. Der MFC spielte im Anschluss an die Unterbrechung jedoch weiter, anstatt den Ball zurück zum TVL zu spielen. Darüber war ein Akteur der Hessen so perplex, dass er den Ball mit den Händen aufnahm, was zur Strafstoßentscheidung führte.

Beim Turnier in der GBG Halle ging es nach der Vorrundenpartie zwischen Rot-Weiß Rheinau und dem MFC hoch her. Phönix hatte quasi mit der Schlusssirene noch den vermeintlichen Siegtreffer erzielt, womit der Klub ins Viertelfinale eingezogen wäre. Der Treffer wurde vom Unparteiischen jedoch nicht anerkannt. Daraufhin trat ein Phönix-Spieler gegen eine Werbebande, die dadurch kaputt ging. Außerdem sei die Turnierleitung "massiv angegangen" worden, erläutert Prudlik. Vonseiten des MFC Phönix habe es keinerlei Einsicht gegeben. "Im Eifer des Gefechts kann immer etwas passieren. Aber dann sollte man hinterher auch dazu stehen", findet der Funktionär.

Doch wie steht der MFC Phönix zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen? Der Verein aus der Mannheimer Neckarstadt fühlt sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. "Gegen eine Bande zu treten, so etwas macht man nicht. Darüber haben wir mit unserem Spieler auch gesprochen", betont der Sportliche Leiter Wolfgang Hanselmann. "So etwas heißen wir nicht gut, ganz klar. Aber wegen des Fehlverhaltens eines Einzelnen eine Kollektivstrafe auszusprechen, ist nicht in Ordnung." Hanselmann verweist darauf, dass der MFC Phönix in einer "Problemgegend" Mannheims läge und allein schon deshalb das Thema Fairplay im Verein wichtig sei und sehr ernst genommen werde. "Da leisten nicht zuletzt unsere Jugendtrainer einen tollen Job."

Platz zwei in Fairplay-Tabelle

Hanselmann erinnert daran, dass der Klub in der vergangenen Saison Platz zwei in der Fairplay-Tabelle der Kreisliga belegt habe. Auch MFC-Trainer Jörg Finkler hat kein Verständnis für den Turnierausschluss: "Ich finde das unverschämt. Man bestraft Spieler und Trainer, die nichts für die Vorfälle von damals können."

"Jörg Finkler ist ein Super-Typ, für ihn persönlich tut es mir tatsächlich leid", kann Prudlik die Reaktion des Trainers einerseits verstehen. "Aber bei so einer Entscheidung geht es nicht um einzelne Personen oder um bestimmte Vereine, sondern allein um die Sache. Wir wollen beim MorgenMasters mit dem Thema Fairplay vorangehen. Da dürfen wir als Veranstalter nicht das Genick einziehen."