Vergangenheit wird zur Gegenwart

Alle Bilder anzeigen Die spannende Wanderung durch die Rastenbachklamm führt uns zu einem wunderschönen Aussichtspunkt mit dem Kalterer See im Hintergrund. Dort planschen Finn und Ben nicht nur mit ihrer Mama nach Herzenslust. In Südtirol zeigen unsere Jungs auch ungewohnte Qualitäten als Bergziegen. © Rotter

Kaltern. Noch eine letzte Kurve - dann liegt der "Klughammer" zu unserer Rechten. Die Augen von Finn und Ben strahlen voller Vorfreude. Der Kalterer See hat sie in den Bann gezogen, das Strandbad am Nord-Ost-Ufer ist idealer Ausgangspunkt, um auf Entdeckungstour zu gehen.

Wir steuern die drei Palmen an - der perfekte Platz für ein Lager, aber nur eine erste Zwischenstation für unsere zwei Räuber. Mit den aufgeblasenen Sitzkissen des Paddelboots auf dem Kopf visieren sie zielstrebig den Steg an, an dem die "Queen Rotter" von leichten Wellen umsäumt angeleint im Hafen liegt. Das ändert sich schlagartig. Finn und Ben spornen die Leichtmatrosen - mal Oma und Opa, mal Mama und Papa - zu Höchstleistungen an. Die Paddel gleiten ins Wasser. Die Kaperfahrt führt unsere Abenteurer ans benachbarte Seeufer, wo eine Schatzinsel zu Wassersprüngen einlädt; oder sie erkunden die Tierwelt, entdecken sogar eine Wasserschlange.

Fast wie vor über 20 Jahren

Finn und Ben lassen es sich gut gehen - so wie ihr Papa vor über 20 Jahren. Gut, nicht alles ist so wie damals, so, wie Papa es in Erinnerung hatte. Einiges wurde in der Zwischenzeit modernisiert, Kaltern hat sein Flair aber nicht verloren. Es gibt zwar keinen Kassierer am Seebad mehr, der sich mit einigen Lira zufrieden gibt, dafür aber einen Rasen, den die super-netten Nachfolger toll in Schuss halten. Wir übernachten auch nicht in der Pension bei Frau Sutera, sondern im "Stompfer Hof", den Papa im Jahr zuvor beim Besuch des Dolomiten Cups mit den Adlern inspiziert und für perfekt befunden hatte.

Bei Familie Florian fehlt es uns an nichts. Die jungen Rotters beziehen den oberen Stock des geräumigen Ferienhauses, Oma und Opa machen es sich unten gemütlich. Vom "Stompfer Hof" lässt sich alles mit einem kurzen Fußmarsch erreichen: die Bäckerei, der Supermarkt, der Marktplatz mit seinen Eisdielen und Restaurants. Der "Kalterer Hof" begeistert uns mit super-leckeren Cordon Bleues - der Trauermarsch anlässlich einer Beerdigung lässt Finn lange nicht los -, im "Turm" gibt es köstliche Pizza und Pasta, im "Weißen Rössl" direkt am Marktplatz stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis, und die Abende im "Castell Hermannshof" nur einen Steinwurf von "Frau Sutera" entfernt sind wie eine Reise in die Vergangenheit. Zum Favoriten avanciert jedoch der "Fischerkeller", keine 200 Meter vom "Stompfer Hof" entfernt, mit seinen üppigen Wurst- und Käseplatten.

Zum Glück spielt auch das Wetter mit. Nicht nur einmal suchen wir bei Temperaturen jenseits der 30 Grad im Kalterer See Abkühlung, auch die Fahrt mit der Mendelbahn und anschließender Wanderung - jedoch im wahrsten Sinne des Wortes über Stock und über Stein - können wir in vollen Zügen genießen. So richtig ins Wasser fällt eigentlich nur die Bozen-Tour. Und auch das Abenteuer Rastenbachklamm, als Finn und Ben uns auf dem Friedensweg entlang der atemberaubenden Schlucht zeigen, wie sie marschieren können, endet mit einem kleinen Schrecken: Bei einem heftigen Gewitter werden die letzten Meter zum Auto zu einer Wasserschlacht - danach hilft nur: ab in die Wanne! Lego-Nexoknight-Figuren und Glubschi-Kuscheltiere erfüllen als Wanderpokale nicht nur ihren Zweck, sondern lassen auch die Strapazen schnell vergessen.

Die meiste Zeit können - und wollen - wir aber der Anziehungskraft des Kalterer Sees nicht entkommen. Unsere Jungs überprüfen anhand der Plastikflasche, die mit einem Thermostat bestückt vom Steg aus in den See abgeseilt ist, ob das kühle Nass seinem Namen gerecht wird. Sie sammeln Steine und finden Freunde, mit denen sie Spaß haben. Und die Pausen werden auf unserem Schattenplätzchen unter den Palmen zum Kartenspielen oder Armdrück-Wettkampf genutzt, bei dem Finn und Ben Mama und Papa nicht den Hauch einer Chance lassen. Zu einem Ritual wird auch das tägliche Eisessen. Finn landet beim Magnum, Bens Wassereis hält gleich eine ganze Farbpalette parat: Die meisten Sorten gehen ja noch, aber die grüne? Beim Gedanken daran rebellieren noch heute unsere Mägen.

Am Nachmittag bekommen wir unsere Jungs kaum raus aus dem Kalterer See. Gerne würden sie weiter nach Herzenslust planschen. Wie gut, dass sie das im kleinen Pool beim "Stompfer Hof" machen können. Bei unserem Familienurlaub in Kaltern strahlen die Augen unserer Jungs nicht nur einmal.