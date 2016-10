VfL Kurpfalz stößt Bammental vom Thron

Waldhofs Jannik Marx (re.) traf zum zwischenzeitlichen 2:0. © Nix

MANNHEIM. Der VfL Kurpfalz Neckarau sorgte gestern in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar für die große Überraschung. Das Team von Trainer Richard Weber bezwang zu Hause den Tabellenführer FC Viktoria Bammental mit 3:1. Auch der VfB Gartenstadt und der SV Waldhof II feierten Heimerfolge.

Neckarau - Bammental 3:1 (0:1)

"In der zweiten Hälfte haben die Jungs eine ganz starke Leistung gezeigt und verdient gewonnen", freute sich Lacky Paschaloglou, der Teamchef des VfL Kurpfalz Neckarau. Die Platzherren begannen gegen den Ligaprimus defensiv und hielten Bammental gut vom eigenen Strafraum weg. "Durch einen Sonntagsschuss sind wir aber wieder mal in Rückstand geraten", sagte Paschaloglou. Dominic Wacknitz traf für Bammental zum 1:0 (39). Nach der Pause drehte Neckarau aber durch einen Doppelschlag von Markus Engel (50.) und Leonard Schmidt (52.) innerhalb von 180 Sekunden die Begegnung.

Der angeschlagene Torjäger Egzon Abdullahu, der in der Schlussphase noch eingewechselt wurde, machte mit dem 3:1 (89.) den Dreier perfekt. Bammental verlor durch die Niederlage die Tabellenführung an den ASV/DK Eppelheim. Neckarau verließ die Abstiegszone. vfl

Waldhof II - Mühlhausen 2:1 (0:0)

Unter dem neuen Trainer Musie Sium schaffte die U 23 des SV Waldhof nach drei Unentschieden den ersten Sieg. Nach einer torlosen ersten Hälfte mit viel Hektik und wenigen Torraumszenen lief es mit dem Wiederanpfiff deutlich besser für die Blau-Schwarzen. Eine Standardsituation brachte sie dann in Front. Ziya Köroglu und Emre Efe legten sich aus über 25 Metern den Ball zurecht und letzterer verwandelte direkt zum 1:0 (58.). Noch sehenswerter war das Tor zum 2:0 von Jannik Marx, der den Ball aus großer Distanz von links in den Winkel zirkelte (82.). Der 1. FC Mühlhausen kam zwar noch zum Anschluss durch Antonio Sallustio (87.), doch der Sieg des SVW geriet nicht mehr in Gefahr. "Mit der zweiten Halbzeit war ich zufrieden. Ich habe das System umgestellt, wir haben höher verteidigt. Die Trainingsinhalte wurden gut umgesetzt", sagte Sium. Durch den Erfolg verbesserte sich Waldhof II auf den neunten Tabellenplatz. rod

Gartenstadt - Wieblingen 4:1 (2:1)

Vor 250 Zuschauern besiegte der VfB Gartenstadt seinen Angstgegner TSV Wieblingen. Der VfB hatte gegen den TSV noch kein Heimspiel gewonnen, diesmal waren die Gelben Bären die klar bessere Elf. Schon in der ersten Minute fiel fast die Führung für Gartenstadt, als Zlatko Mikic mit einem Kopfball an TSV-Torhüter Wies scheiterte. Der VfB erspielte sich weiter Chance um Chance und nach einem Eckball versenkte Sebastian Pah per Kopf das Leder zur 1:0-Führung im Netz. Mikic vergab weitere Möglichkeiten (14., 16.). Das rächte sich, denn Wieblingen gelang überraschend das 1:1 durch Bauer, der ein Zuspiel der VfB-Abwehr dankbar verwertete (18.). Die Platzherren ließen die Gäste danach kaum ins Spiel kommen, der gerade eingewechselte Wallerus brachte die Gelben Bären wieder in Front - 2:1 (33.).

In der zweiten Halbzeit war Wieblingen um den Ausgleich bemüht und vergab eine gute Chance durch Behler (47.). Nakic sorgte dann mit dem 3:1 (49.) für die Vorentscheidung und Markus Urban machte mit dem 4:1 (78.) den Sack für den VfB zu. vfb