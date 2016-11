VfR sitzt Weinheim im Nacken

MANNHEIM. Fußball-Verbandsligist TSG Weinheim hat seine Tabellenführung mit einem 3:2-Erfolg beim SV 98 Schwetzingen verteidigt. Der VfR Mannheim bleibt den Bergsträßern aber auf den Fersen. Die Rasenspieler gewannen ihr Heimspiel gegen den ASV Durlach mit 1:0 (0:0).

"Wir haben nur eine halbe Chance zugelassen. Der Sieg war absolut verdient", sagte VfR-Trainer Hakan Atik nach dem wichtigen Dreier seiner Mannschaft. Vor 200 Zuschauern gelang Marc Haffa in der 51. Minute das Tor des Tages. Der Stürmer nutzte einen katastrophalen Fehler des Durlacher Keepers Mikel Schuster, der den Ball vertändelte, und schob zum 1:0 ein. "Danach haben wir es verpasst, das zweite Tor nachzulegen. Letztlich haben wir in der Defensive den Sieg geholt", so Atik, der betonte: "Es sind nun noch zwei Spiele bis zur Winterpause. Die wollen wir auch noch gewinnen." Am kommenden Sonntag muss der VfR zum FC Zuzenhausen, und am 3. Dezember steht noch das Gipfeltreffen bei der TSG Weinheim an. bol

Schwetzingen - Weinheim 2:3 (1:0)

Weinheim drehte einen 1:2-Rückstand in den letzten elf Minuten in einen Sieg. Cihad Ilhan (79.) und Andreas Lerchl (84.) schossen die TSG noch zum 3:2. Die Weinheimer bleiben somit drei Punkte vor dem VfR, Schwetzingen liegt nach der Niederlage auf Platz sieben. "Schade, der enorme Aufwand unserer Mannschaft wurde nicht belohnt", sagte der geknickte SV-98-Coach Steffen Kohl. Jonas Can (8.) und Patrick Fetzer hatten die Spargelstädter im kurzweiligen Derby zweimal in Front geschossen. Lerchl (59.) erzielte das zwischenzeitliche 1:2. lofi

Durlach-Aue - Heddesh. 0:1 (0:0)

Die Fortuna hat auch ihr drittes Spiel in Folge gewonnen. Gestern Nachmittag kam der Aufsteiger zu einem 1:0-Erfolg in Durlach-Aue. Es war ein Arbeitssieg für die Heddesheimer. Nelson Nsowah erzielte eine Viertelstunde vor Schluss das Tor des Tages. Am Ende mussten die Fortunen noch einmal zittern. Der eingewechselte Paul Stro sah Gelb-Rot (89.), doch der Neuling hielt die Null und hat somit weiter als Ligadritter nur drei Punkte Rückstand auf den Zweitplatzierten VfR Mannheim. bol

Lauda - TSV A. Viernheim 3:2 (1:2)

Der TSV Amicitia Viernheim verlor beim FV Lauda und bleibt damit als Drittletzter auf einem direkten Abstiegsplatz. Die 1:0-Führung der Taubertäler durch Dominik Gerberich (12.) glichen die Südhessen durch Ozan Kolcak (18.) aus. Kurz drauf brachte Yigzaw Tesfagaber die Viernheimer sogar in Front - (23.). Im zweiten Durchgang stellte dann aber Lauda-Torjäger Chris Moschüring mit einem Doppelpack die Weichen auf Sieg der Platzherren. JR