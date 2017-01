Viernheim sucht Entscheidung

Nach der Saison muss der TSV Amicitia Viernheim Simon Reisig (rechts) nach Großsachsen ziehen lassen. © Nix

Viernheim. Ihren Vorsprung an der Tabellenspitze wollen die Badenliga-Handballer des TSV Amicitia Viernheim heute im Heimspiel gegen den Liga-Zweiten SG Pforzheim/Eutingen II ausbauen. Von einem echten Spitzenspiel mag man allerdings angesichts des komfortablen Acht-Punkte-Polsters der Südhessen kaum sprechen. Und obendrein: Es ist schon das vierte Mal, dass sich ein Tabellenzweiter gegen Viernheim versucht - und bislang wehrte das Team von Trainer Frank Schmitt jeden Angriff erfolgreich ab.

Doch bei aller bisherigen Überlegenheit spricht TSV-Amicitia-Abteilungsleiter Ralf Schaal von einem richtungsweisenden Spiel: "Wenn wir Pforzheim auch bezwingen, kann das schon einer kleinen Vorentscheidung gleichkommen. Dann hätten wir zehn Punkte Vorsprung, das wäre schon eine Hausnummer."

Alle Mann an Bord

Im Hinspiel in Pforzheim tat sich Viernheim nur bis zum 12:15 kurz nach der Pause schwer, dann demontierte die Schmitt-Sieben den Herausforderer und gewann mit 30:20. Personell kann der Trainer aus dem Vollen schöpfen: "Alle Spieler sind fit", vermeldet Schaal.

Unterdessen nimmt der Viernheimer Kader für die nächste Runde Gestalt an: "Wir sind mit den Gesprächen mit den aktuellen Spielern durch. Bis auf Simon Reisig, der zu seinem Heimatverein TVG Großsachsen zurückkehrt, und Florian Mäffert, der aus beruflichen Gründen kürzertreten muss, bleiben alle", freut sich der Abteilungsleiter.

Wobei auch Andre Kuhn nach dieser Runde nicht mehr für die erste Mannschaft auflaufen wird. Am vergangenen Wochenende übernahm er mit Michael Sturm, der auch über diese Spielzeit hinaus als Stand-by-Torhüter zur Verfügung stehen wird, das Traineramt bei der zweiten Garnitur der Viernheimer. Beim Landesliga-Team - der TSV Amicitia II ist Vorletzter - soll das Duo neuen Schwung reinbringen, nachdem sich der Verein vom bisherigen Trainer Andreas Beuthling getrennt hat. "Wir freuen uns, dass Andre Kuhn und Michael Sturm uns in dieser Form erhalten bleiben", so Schaal.

Für das Badenliga-Team sucht der Abteilungsleiter nun noch nach der einen oder anderen Verstärkung: "Die Gespräche mit neuen Spielern sind schon sehr weit gediehen, Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere komplette Personalplanung in zwei Wochen abgeschlossen haben."

Mit einem Auswärtssieg in Hardheim will der TV Friedrichsfeld wieder in die Erfolgsspur zurück. Nachdem es am vergangenen Wochenende ein bitteres 22:26 gegen Birkenau setzte und Trainer Frank Schmiedel mit der Leistung überhaupt nicht einverstanden war, soll nun eine Reaktion gegen den Viertletzten kommen. "Wir haben die Fehler aus dem Birkenau-Spiel aufgearbeitet", betont Schmiedel. "Dass diese Aufgabe alles andere als einfach wird, muss ich niemandem sagen", erwartet der erfahrene Trainer mehr Gegenwehr als im Hinspiel (18:28).