Weinzierl weiß, was sie will

Ostrawa. Wenn Nathalie Weinzierl heute Nachmittag in der vorletzten Startgruppe im tschechischen Ostrawa die Eisfläche betritt, dann hat die 22-jährige Deutsche Meisterin vom Mannheimer ERC zwei Ziele. "Ich will in die Top-Sieben", stellt sich die EM-Siebte des Vorjahres bei ihren sechsten Europameisterschaften selbst die Aufgabe, "nicht schlechter abzuschneiden als 2016". Die zweite Vorgabe ist, "die beste Deutsche zu sein, denn nur die fährt auch zur WM Ende März in Helsinki". Beide Vorhaben sind realistisch, "wenn ich gut laufe und meine Programme durchziehe", sagt die Wirtschaftsjura-Studentin der Uni Mannheim mit gesundem Selbstvertrauen.

Davon hatte sie zuletzt bei den nationalen Titelkämpfen im Dezember profitiert, als sie sich weder von einer starken Erkältung noch vom Ausfall der beiden stärksten Konkurrentinnen auf ihrem Weg zu Gold beeinflussen ließ. "Seit den 'Deutschen' bin ich in der Technik um einiges sicherer und stabiler geworden. Wegen der Komponenten war ich zwei Tage in Turin bei Edoardo de Bernadis und habe mit ihm noch einmal ganz intensiv an den Choreographien gearbeitet", berichtet Weinzierl.

"Habe ein gutes Gefühl"

Nathalie Weinzierl Nathalie Weinzierl wurde am 8. April 1994 in Saarbrücken geboren, lebt in Frankenthal, studiert als Sportstipendiatin Wirtschaftsjura an der Uni Mannheim und startet seit 2001 für den MERC Mannheim. Ihre Trainer sind Peter Sczypa (Chef) und Francesca Cotogni. Größte Erfolge: DM-Gold 2017 und 2014, DM-Silber 2016 und 2015, EM-Siebte 2016, 8. 2014, Olympiateilnahme 2014 (18.), 12. bei WM 2014. Ihre internationale Bestleistung sind 167,72 P. (WM 2014), national hält sie mit 175,31 P. den Deutschen Rekord (2014). In Ostrawa nimmt sie an ihrer sechsten Europameisterschaft teil. Das Kurzprogramm findet am heutigen Mittwoch zwischen 11 und 16 Uhr statt, die Kür am Freitagabend. sd

Um in Europa vorne mitzuhalten, sollten nicht nur die Sprünge sauber gezeigt werden, sondern müssen auch Schrittverbindungen, Laufstil und Interpretation überzeugen. "Ich achte viel mehr als früher in jedem Training auf choreographische Kleinigkeiten. Deshalb habe ich nun auch ein gutes Gefühl dafür, wie ich laufe", betont die 22-Jährige. Damit diese Kleinigkeiten nicht verlorengehen, hat sie das Training mit ihrem Choreographen in Turin gefilmt und schaut sich die Bilder immer wieder an. Über den Gesamteindruck und die saubere Technik der Sprünge wacht mit Argusaugen ihr langjähriger Trainer Peter Sczypa, dem sie mit ihrem nunmehr zweiten DM-Gold den insgesamt zehnten Damen-Titel bescherte. Den zweiten Startplatz der deutschen Eislaufunion hat sich Nicole Schott (Oberstdorf) gesichert, auch wenn sie wegen eines Muskelfaserrisses bei den "Deutschen" fehlte. Doch mit Siegen bei der NRV-Trophy und einem Wettbewerb in Warschau hatte sie einen starken Saisonbeginn. "Ich weiß nicht, wie gut Nicole schon wieder drauf ist und ob sie durch die Verletzung zurückgeworfen wurde. Aber ich gehe davon aus, dass ich sie schlagen werde", gibt sich Weinzierl beim Kampf um das in Ostrawa vergebene WM-Ticket selbstsicher.

Auch vergangenes Jahr lag sie bei der EM vor der 20-jährigen Konkurrentin. "Es ist mein erster Wettbewerb seit Mitte Dezember, aber die Pause war ganz gut. Ich habe über Weihnachten und Silvester zwei Tage gar nicht trainiert, ansonsten richtig gepowert", erzählt Weinzierl. Damit für die von einigen Lebensmittel-Allergien geplagte Mannheimerin in der tschechischen EM-Stadt auch im Umfeld alles stimmt, "habe ich von einem Reiskocher bis zur Elektroplatte alles dabei, um mich selbst ernähren zu können. Meine Eltern sind dabei, wir konnten also das Auto vollladen."