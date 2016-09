„Wir haben einen Mangel“

Schiedsrichter sein ist nicht immer einfach - oft gibt es während eines Spiels schwere Konfliktsituationen zu bewältigen. Das wollen immer weniger. © dpa

Mannheim. Die Spieler der Heimmannschaft werfen dem Schiedsrichter wütende Blicke zu. Auch die Zuschauer bekennen ihren Unmut. "Ey, das war niemals ein Freistoß", brüllt einer. Unverständnis - auch wenn die Entscheidung richtig ist. Die Unparteiischen auf den Plätzen stehen auch im Fußballkreis Mannheim oft im Mittelpunkt. Mal sind sie wie in der beschriebenen Szene der "Buh-Mann", mal werden sie gelobt.

Allein in Mannheim stellen sich etwas mehr als 200 Schiedsrichter der wöchentlichen Herausforderung. Bei Beleidigungen hören die meisten schon weg, wie Schiedsrichterobmann Ivo Leonhardt zugibt. "Der Schiedsrichter ist eben oft eine Art Blitzableiter."

Richtig schlimme Szenen wie Angriffe habe es laut Leonhardt in den vergangenen zwei Jahren aber nicht mehr gegeben. "Das Mindestmaß an Respekt wird eingehalten", erklärt der 33-Jährige und ergänzt: "In Mannheim gibt es keinen Verein, der bekannt ist für negative Aktionen." Sollte dem Schiedsrichter etwas passieren, habe schließlich auch der Verein einen großen Imageschaden zu befürchten.

Schiedsrichterausbildung Ein Schiedsrichter erhält je nach Spielklasse eine Aufwandsentschädigung. Auch die Fahrtkosten werden mit 30 Cent pro Kilometer erstattet. In der Regionalliga sind es 200 Euro für den Hauptschiedsrichter. Die Assistenten bekommen die Hälfte. Ein Schiedsrichter in der Verbandsliga bekommt 45 Euro, in der Kreisliga sind es nur noch 30 Euro. Unparteiische in den Kreisklassen bekommen 25 Euro. Jugendschiedsrichter erhalten auf Kreisebene 16 Euro bei den A-Junioren, 15 Euro bei den B-Junioren und 13 Euro bei Spielen der C-Jugend. Der nächste Kurs für Neulinge findet am 4. Oktober um 19 Uhr beim VfR Mannheim statt. Anmeldungen und Informationen erhalten Interessierten über den Lehrwart Fabian Ebert unter: Fabian.ebert@bfv-ma.de obit

150 bei Aktiven einsetzbar

Von den 200 gemeldeten Schiedsrichtern dürfen 50 nur im Jugendbereich, bei den Privatmannschaften und den Alt-Herren-Teams eingesetzt werden. Die anderen 150 haben auch die sportliche Leistungsprüfung absolviert und pfeifen bei den Spielen der Aktiven.

"Weniger dürfen es nicht werden. Die 200 brauchen wir für den Spielbetrieb", mahnt Leonhardt. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Mannheimer zehn Schiedsrichter weniger. "Wir haben einen Mangel. Unser kurzfristiges Ziel ist es, dass sich der Zustand nicht verschlechtert", sagt der Ex-Regionalliga-Schiedsrichter.

Die D-Junioren Kreisliga musste schon darunter leiden. Die Spiele der U-13-Teams werden von den Betreuern geleitet. Langfristig wollen die Mannheimer Schiedsrichter wieder alle Spielklassen besetzen.

Reform bei der Ausbildung

Um neue Referees zu bekommen, sei es wichtig, bei den Vereinen zu werben, wie Leonhardt bestätigt. Ihm ist bewusst, dass die Klubs ebenfalls nicht vom Personalmangel verschont bleiben. Laut Satzung des badischen Fußballverbands (BFV) muss jeder Klub eine bestimmte Zahl an Unparteiischen abstellen: Landes- und Kreisligavereine fünf, A-, B- und C- Klassenvereine nur zwei. Wer niemanden hat, muss 179 Euro Strafe an den Verband zahlen. Von höheren Strafen für fehlende Schiedsrichter hält Leonhardt nichts: "Wenn die Vereine könnten, wären es mehr." Aktuell besteht die Ausbildung aus maximal sieben Lehreinheiten. Zwei Mal in der Woche treffen sich die Anwärter abends. Das richte sich nach der Verfügbarkeit der Teilnehmer und der Referenten, erklärt der Obmann. Mit den Abendlehrgängen soll bald Schluss sein. Der Frontalunterricht früherer Tage soll ebenfalls der Vergangenheit angehören. Der BFV will vermehrt Online-Kurse anbieten - so könnten die Teilnehmer von Zuhause aus lernen. "Wir wollen mehr Wert auf praktische Teile legen" erklärt BFV-Obmann Rolf Karcher.

Wer die Prüfung bestanden hat, darf zur Pfeife greifen. Jüngere Absolventen leiten zunächst Spiele im Junioren-Bereich, die Älteren fangen in der C- oder B-Klasse an. Dann wird aber noch die Sportprüfung fällig. Zum Beispiel ein Lauftest: 1000-Meter in sechs Minuten.

Talente in den unteren Ligen

Im Schnitt fünf "Neue" hören jährlich wieder mit dem Pfeifen auf. Ein Paten-System soll dem entgegenwirken. Für ein Jahr erhält jeder neue Jugend-Schiri eine Vertrauensperson. Diese unterstützt bei den ersten Spielen an der Seitenlinie und erkundigt sich regelmäßig beim Schützling nach dem Befinden. Wer dabei bleibt, der kann am Ende jeder Runde aufsteigen - gute Bewertungen der Beobachter vorausgesetzt. Es geht aber auch schneller. "Grundsätzlich ist das flexibel. Auch in der Winterpause kann jemand von der B- in die A-Klasse versetzt werden", erläutert Leonhardt.

Zwei haben es in die hohen Ligen geschafft: Sonja Kuttelwascher, Zweitliga-Unparteiische der Frauen, und Oberliga-Schiri Dennis Boyette. Dabei soll es laut Leonhardt aber nicht bleiben: "Wir haben einige Talente in der Landes- und Kreisliga. Ich hoffe, dass noch ein paar Aushängeschilder dazukommen."