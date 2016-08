WSV Sandhofen sahnt bei der DM ab

Brandenburg. Eine Regatta auf höchstem Niveau war die Kanu-DM in Brandenburg. Dafür sorgten nicht nur die erfolgreichen Rio-Paddler, die kurz nach den Olympischen Spielen fast vollständig in die Boote stiegen, sondern auch eine 16-köpfige Crew des WSV Sandhofen, die 17 Medaillen gewann (8/5/4).

Dass die Schützlinge von Volker Lambeck und Nico Malcher, Ralf Redig und Martina Zingraff in allen Altersbereichen von der Leistungsklasse bis zu den A-Schülerinnen aufs Podest fuhren, zeugt nicht nur von der guten Arbeit am Landesleistungszentrum an der Riedspitze, sondern macht auch Hoffnungen für die Zukunft.

Vielseitigkeit als Trumpf

Auch Max Lemke steht mit seinen 19 Jahren noch am Beginn seiner Karriere. Bei den "Deutschen" wurde der U-23-Weltmeister nur in den baden-württembergischen Mannschaftsbooten eingesetzt, er bewies aber mit zweimal Silber (K2/200 m, K4/1000 m) sowie Bronze (K4/200 m), dass er auf allen Strecken zu den Besten gehört. In den Vierern saß auch sein in Mannheim trainierender Kollege Felix Landes.

Vielseitigkeit ist auch der Trumpf von Junior Dominik Greguric. Das 17-jährige Sprint-Ass gewann Gold in allen drei 200-Meter-Kategorien. Zudem holte er im K1/500 Meter Bronze, wurde im K4/1000 m Vierter und im K2/5000 m Siebter. Im siegreichen Sprint-Vierer saß mit Paul Machnik auch ein Trainingskollege aus Lampertheim (WSV 2002).

Cassandra Jhonson triumphiert

Unaufhaltsam nach oben strebt die 16-jährige Cassandra Jhonson, die mit vier Titeln, zweimal Silber und einmal Bronze nicht nur ihre WSV-Kollegen in den Schatten stellte, sondern auch eine der besten DM-Paddlerinnen war. Die Dritte der Junioren-EM von Plovdiv triumphierte in der Jugendklasse auf den 500 Metern im Einer, Zweier und Vierer sowie im K2/200 m. Silber sicherte sie sich im K1/200 m und im K2/5000 m, Bronze gewann sie eine Klasse höher im K4 der Juniorinnen. Gold im K4/500 und Silber im K2/5000 m steuerte Noreen Zingraff bei. Die überraschendste Medaille aber gewann A-Schülerin Sabrina Schnell. Dass die 13-Jährige im K4/500 m des Kanu-Teams BW Bronze holen würde - damit hätte niemand gerechnet. sd