Zeit für eine neue Aufgabe

Claudia Rödinger-Schunk hatte auch die Karriere von Elisabeth Seitz stets im Blick. Unser Bild zeigt die Trainerin mit ihrem Schützling bei der EM 2011 in Berlin. © dpa

Mannheim. Das Mannheimer Turnleistungszentrum muss nach einem neuen Chefcoach Ausschau halten, der Badische Turnerbund nach einer Neubesetzung für die Landestrainer-Stelle. Denn Claudia Rödinger-Schunk wechselt zum Deutschen Turnerbund und wird dessen erste Nachwuchs-Bundestrainerin. Schon im Sommer wurde sie von DTB-Sportdirektor Wolfgang Willam angesprochen, ob sie sich vorstellen könne, die neu geschaffene Stelle zu übernehmen. Nach langer Überlegung entschloss sie sich nun, die neue Herausforderung anzunehmen.

Die 44-jährige Rödinger- Schunk war Landestrainerin von Rheinhessen, als sie 2003 als Co-Trainerin von Bozo Krog nach Mannheim kam und 2006 dessen Nachfolgerin als Chef-Coach im LZ und im Land wurde. Sie brachte nicht nur Elisabeth Seitz an die Weltspitze, sondern machte auch Mannheim zum erfolgreichsten Nachwuchszentrum in Deutschland.

Teilzeitinternat mitaufgebaut

Mit den 16-Jährigen Amelie Föllinger, Rebecca Matzon und Florine Harder haben 2016 drei ihrer einstigen Küken den Anschluss an die deutsche Spitze gefunden; seit 2007 ist die TG Mannheim ununterbrochen in der 1. Bundesliga vertreten, erreichte sieben Mal das Finale der besten Vier und dreimal auf dem Podest. Beste Platzierung war die Deutsche Vizemeisterschaft 2014. Außerdem baute die Diplom-Trainerin, die in Mainz Sport studierte, im LZ ein Teilzeitinternat auf, das es den zumeist sehr jungen Mädchen ermöglicht, Schule und tägliches Training bis zu sechs Stunden in Einklang zu bringen.

"Ich trete das neue Amt mit einem lachenden und einem weinenden Auge an, da ich in der Mannheimer Turnhalle, mit all den Turnerinnen, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, und mit dem Badischen Turner-Bund als Arbeitgeber sehr glücklich war. Aber nach vielen erfolgreichen Jahren ist das nun eine neue Herausforderung. Die Zeit ist gekommen, diese auch anzunehmen", sagte Rödinger-Schunk, die ihren Wohnsitz in Ludwigshafen-Altrip bei Mann und zwei Kindern behalten wird.

"Mein Einsatzort ist Frankfurt, wenn Lehrgänge sind. Ansonsten kann ich auch viel von zu Hause aus arbeiten. Ich werde alle Junioren betreuen und sie auch auf internationale Wettkämpfe begleiten. Die praktische Arbeit findet vorwiegend bei den Lehrgängen statt, aber vielleicht auch noch ein paar Stunden in Mannheim", wird sie auf jeden Fall den Kontakt zu ihren Schützlingen behalten, denn für einige Mannheimerinnen ist sie nun als Bundestrainerin zuständig.

Offizieller Arbeitsbeginn beim DTB ist zwar der 1. April, aber seit 1. Januar ist sie bereits kommissarisch tätig. "Doch bis die Nachfolge klar ist, werde ich meine LZ-Turnerinnen nicht im Stich lassen und ganz normal mit ihnen arbeiten", verspricht sie. Die Suche nach einem/r Landestrainer/in für Mannheim geschieht mit Hochdruck, ist aber nicht leicht, denn der Markt gibt nicht viel her. Und für Arbeitgeber BTB steht das Halten des Mannheimer Niveaus an erster Stelle.