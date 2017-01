Zum Neustart gleich das Derby  

Mannheim. Bereits am Mittwoch geht die kurze Weihnachtspause in der Hallenhockey-Bundesliga Süd zu Ende und hält aus Mannheimer Sicht gleich einen echten Knaller parat: Bei den Herren kommt es um 20 Uhr unter dem Fernmeldeturm zum Stadtderby zwischen dem TSV Mannheim Hockey und dem Mannheimer HC.

Während die TSVMH-Herren bisher erfolglos zwei Auswärtsspiele in München und Nürnberg bestritten haben, konnten die MHC-Herren nach einer Auswärtsniederlage in Ludwigsburg das Jahr 2016 mit Heimsiegen gegen den Münchner SC und den Nürnberger HTC beenden. Der TSVMH benötigt demnach dringend Punkte, um erst einmal vom Tabellenende wegzukommen, der MHC hat in Sachen Viertelfinaleinzug aber ebenfalls keine Punkte zu verschenken. Während die TSVMH-Herren danach schon am Freitagabend (6. Januar, 18 Uhr) auswärts beim Aufsteiger HC Ludwigsburg ran müssen, kommt es am Samstag (7. Januar, 16 Uhr) in der Irma-Röchling-Halle am Neckarplatt zum Kurpfalzderby zwischen den MHC-Herren und der TG Frankenthal. Am Sonntag (8. Januar) haben die beiden Mannheimer Herrenbundesligisten jeweils Heimspiele. Dann empfangen die TSVMH-Herren bereits um 14.30 Uhr den Münchner SC , während die MHC-Herren ab 15 Uhr den HC Ludwigsburg zu Gast haben.

Am 7. Januar nimmt auch bei den Damen die Hallenhockey-Bundesliga Süd wieder Fahrt auf. Dabei kommt es in Rüsselsheim zu der im Kampf um Platz zwei wichtigen Partie zwischen den Damen des Rüsselsheimer RK und des TSV Mannheim Hockey (14.30 Uhr). Auch der MHC muss als souveräner Tabellenführer der Südgruppe zum Start am 7. Januar auswärts ran, die Fahrt geht zum Aufsteiger HG Nürnberg.

Am Sonntag dem 8. Januar haben die beiden Mannheimer Damenbundesligateams dann jeweils Heimrecht: Dabei empfangen die TSVMH-Damen im Kampf um den Viertelfinaleinzug um 12 Uhr den Münchner SC unter dem Fernmeldeturm, während die MHC-Damen um 13 Uhr Eintracht Frankfurt am Feudenheimer Neckarplatt zu Gast haben. (and)