ROHRHOF. Mit 25 Jahren gehörte Stefan Knapp bei der Waldhof-Mannschaft, die 1983 die Meisterschaft in der 2. Bundesliga errang und den Aufstieg in das Oberhaus schaffte, schon zu den älteren Akteuren. In der Jugend des FV Brühl aufgewachsen, wechselte er 1974 zur A-Jugend des SV Waldhof Mannheim.

"Ich hatte einmal in der Woche Auswahltraining und da kam man zwangsläufig mit den Spielern des SV Waldhof zusammen", erinnert sich Knapp. SVW-Trainer Kurt Kobberger holte den jungen Defensivspezialisten an den Alsenweg. "Wir wurden von einem Bus abgeholt, der in der ganzen Umgebung die auswärtigen Spieler eingesammelt hat", erzählt Knapp.

Zur Saison 1976/1977 wechselte der gebürtige Brühler in den Seniorenbereich und durfte Zweitligaluft schnuppern. Knapp reifte zum Stammspieler und war im Aufstiegskader 1982/1983 ein unverzichtbarer Bestandteil des Teams. Auch beim vorentscheidenden Aufstiegsspiel beim MSV Duisburg (3:3) stand Knapp, der am 21. Januar dieses Jahres seinen 60. Geburtstag feierte, auf dem Rasen und trug sich gar in die Torschützenliste ein. "Es war vielleicht das wichtigste Tor meiner Karriere", wertet er den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.

Duisburg-Tor war am Wichtigsten

Dass die Blau-Schwarzen kein gutes Spiel ablieferten, jedoch eine unbändige Moral an den Tag legten und dreimal einen Rückstand egalisierten, blieb zweitrangig, als der Schiedsrichter die Partie abpfiff. Der Waldhof war in die Bundesliga aufgestiegen - und das vier Spieltage vor Saisonende. "Auf der Rückfahrt haben wir schon ein wenig gefeiert, aber der Blick ging auch schon nach vorne, denn wir hatten tags drauf wieder Training und es standen ja noch drei Spiele aus", so Knapp.

Erst vor dem abschließenden Rundenspiel bei Union Solingen (0:2) gab es einen Empfang im Rathaus. Mit dem Aufstieg in die Bundesliga ging auch der Umzug ins Südweststadion nach Ludwigshafen einher, wo der SVW erst einmal für Furore sorgte. "Die Zuschauer haben uns getragen", wussten Knapp und sein Team auch den zwölften Mann hinter sich.

Wieder verpasste Knapp in der Vorrunde keine Spielminute und durfte sich am 12. Spieltag beim 4:1 gegen Borussia Dortmund auch in die Torschützenliste eintragen. "An diesen Treffer kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wichtiger war mein Tor in Duisburg", spielt Knapp die Wertigkeit seines einzigen Bundesligatreffers herunter. Ein weiteres Mal, beim 5:1 gegen Alemannia Aachen in der 2. Bundesliga, war sein persönliches Erfolgserlebnis gar in die Auswahl zum Tor des Monats aufgenommen worden, doch am Ende erhielt Peter Kunkel von der SG Wattenscheid 09 den Zuschlag.

Im zweiten Bundesligajahr wurden die Einsatzzeiten von Knapp immer geringer. Der damals 27-Jährige, der auch weiterhin seinem regulären Beruf bei Bopp & Reuther in Mannheim nachging und auf dem Trainingsfeld mit Jürgen Kohler einen harten Konkurrenten vor die Stollen gesetzt bekam, sah seinen Abschied kommen. "Auf einmal wurden Spieler geholt, die nicht mehr akkurat gepasst haben und es wurde nicht mehr so auf den eigenen Nachwuchs gesetzt", kritisiert er.

Nach der Spielzeit 1985/1986, in der für ihn nur ein Sechs-Minuten-Einsatz beim VfL Bochum heraussprang, wechselte er zum SV Sandhausen und ließ dort seine Karriere ausklingen. Als anschließend beim 1. FC Walldorf ein Freund bei ihm anklopfte, half Knapp noch einmal für einige Monate aus. "Doch dann stand die Familie und der Nachwuchs im Vordergrund", begründet Knapp, warum er sich fortan fast komplett aus dem Fußball zurückzog. Erst als Trainer der A-Jugend des FV Brühl, später als Coach der 1. Mannschaft des SV Rohrhof, wo er heute Hauptkassier ist, trat er wieder in Erscheinung.