Mannheim: Einbruch und Überfall auf Tankstellen

Mannheim. Mit einem Überfall und einem Einbruch auf zwei Tankstellen in Mannheim ist die Polizei aktuell beschäftigt. Nach Angaben der Polizei wurde zunächst am Mittwochabend, gegen 23.17 Uhr, eine Tankstelle in der Waldstraße in Käfertal von einem maskierten und mit einem Messer bewaffneten Mann überfallen. Dieser bedrohte die Tankstellen-Kassiererin, welche gezwungen war, dem Unbekannten Geld aus der Kasse zu geben. Der Mann flüchtete zu Fuß in Richtung Waldstraße. Er wird von der Kassiererin wie folgt beschrieben: vermutlich zwischen 20 und 28 Jahre alt, etwa 1, 70 Meter bis 1,78 Meter groß, schlank, mit blaue Augen und einem ungepflegten, hellbraunen Dreitagebart. Der Mann war mit einer schwarzen Skimaske maskiert, einer dunkelblauen Steppjacke, dunkelbrauner Stoffhose und schwarzen Schuhen mit weißer Sohle und seitlichem Emblem. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174 -5555 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

In Mannheim-Vogelstang sind Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag in eine Tankstelle in der Magdeburger Straße eingebrochen. Dort stahlen sie Zigaretten im Wert von rund 2 000 Euro. Der Einbruch erfolgte nach ersten Erkenntnissen vermutlich gegen 1 Uhr nachts. Kurz vor 2 Uhr wurde ein Tankstellenangestellter auf den Einbruch aufmerksam. Zu diesem Zeitpunkt fiel dem Zeugen auch ein silberner BMW-Kombi auf, der sich vom Tankstellengelände in Richtung Wallstadt entfernte. Ob das Auto etwas mit Einbruch zu tun hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 0621/71849-0 bei der Polizei melden. (gbr/pol)