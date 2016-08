Stadt räumt verwahrloste Camping-Parzellen

Seit Montag lässt die Stadt zwangsräumen, spätestens bis Jahresende soll der ehemalige Campingplatz Neuostheim komplett verschwunden sein. Marcus Becker und Marco Vaccaro vom Rathaus-Fachbereich Sport und Freizeit haben damit das endgültig letzte Kapitel des seit Jahren umstrittenen Areals beim alten Fährhaus am Neuostheimer Neckarufer aufgeschlagen.

Rathaus will Kosten eintreiben

Zwei von vier noch verbliebenen verwahrlosten Wohnwagen der früheren Dauercamper-Anlage ließen sie jetzt von Abschleppunternehmer Sascha Wössner entsorgen, zwei weitere folgen aus rechtlichen Gründen in etwa zwei Wochen. Für die ehemaligen Eigentümer kann das teuer werden: Auf 1500 bis 5000 Euro, je nach dem, was auf der Campingparzelle noch vorhanden ist und entfernt werden muss, belaufen sich die Kosten, die die Stadt bei den Campern eintreiben lassen will.

"Danach geht die Müllabfuhr durch, dann eine Baufirma, die Betonfundamente, Gehwegplatten und Bauschutt entfernt", so Becker. Demontiert werden dann auch die Verteilerkästen der Stromversorgung. Im nächsten Jahr kann alles wieder zuwachsen, so dass am Ende nur noch Uferlandschaft übrig bleibt: "Der kleine Platz passt nicht mehr ins Camping-Konzept der Stadt", wie Marcus Becker erklärt. Nur wenige hundert Meter entfernt an der Hans-Thoma-Straße entsteht derzeit ein moderner Wohnmobil-Park mit 16 Stellplätzen: "Der wird in wenigen Wochen fertig!"

Der Trägerverein des Campingplatzes mit zuletzt rund 50 Mitgliedern hatte nicht mehr die Kraft, in die Modernisierung der heruntergekommenen Duschen und Toiletten zu investieren. Mit 40 Dauer-Parzellen und dem schlecht frequentierten Areal für Kurzzeit-Camper war aus Sicht von Bezirksbeirat, Gemeinderat und Stadtverwaltung klar, dass die Anlage keine Zukunft hat - zumal der stark befahrene Rhein-Fernradweg mitten durch das Areal führt, was zusätzliche Probleme verursacht habe.

Der Trägerverein, dessen letzter Vorstand um Michael Bischoff bereits vor längerer Zeit zurückgetreten ist, sah das anders, man wollte für den Erhalt der "grünen Heimat" kämpfen. "Die Stadt hat unsere Gemeinschaft zerstört", klagten die Campingfreunde in den sozialen Netzwerken. Doch eine teilweise problematische Klientel und ein Brand an Weihnachten 2014, dem der Kiosk des Vereins zum Opfer fiel, besiegelten das Aus: Zum 31. Dezember 2015 lief der Pachtvertrag der Campingfreunde mit der Stadt Mannheim aus. Seit dem Rücktritt des Vorstands ist der Verein handlungsunfähig. Becker: "Die Gerichte bestimmen, wie es hier weitergeht, wir können solange nichts machen."

Seither arbeiten Becker und Vaccaro mit Hochdruck daran, die Räumung des Geländes rechtlich einwandfrei über die Bühne zu bringen. "Wir haben die Räumung bereits zum Jahreswechsel 2015/16 verfügt, von da an liefen Fristen", erklären die Behörden-Vertreter. Die meisten Dauercamper hatten sich im Übrigen auch daran gehalten, die noch übrig gebliebenen vier Fälle hätten sich aus Alters- oder finanziellen Gründen so lange hingezogen.

Unbeschreibliche Zustände

Zum Verdruss für die Neuostheimer trugen in den letzten Monaten auch rumänische, bulgarische und irische Wanderarbeiter bei, die in den aufgegebenen Parzellen verbotenerweise und unter unbeschreiblichen Zuständen hausten oder - trotz der Schließung - das Areal einfach weiterhin als Caravan-Übernachtungsplatz nutzten. Polizisten schickten eine Gruppe von Wanderarbeitern, die sich mit modernen Wohnwagen am Neckarufer niedergelassen hatten, am Montag wieder weg.