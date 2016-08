Illegales Autorennen auf der Rheinkaistraße?

Die Fakten des Falls, der heute vor dem Mannheimer Amtsgericht verhandelt wurde, sind klar. Ein BMW und ein Opel fuhren am 25. Dezember 2015 gegen 21.45 Uhr nebeneinander im Hafen auf der Rheinkaistraße - mit überhöhter Geschwindigkeit. Ein illegales Autorennen? Das ist nicht sicher, ein Urteil wurde noch nicht gesprochen.

Nur einer der beiden Angeklagten erscheint vor Gericht, der andere sei im Urlaub - trotz Sitzungstermin, erklärt der 19-jährige Beschuldigte aus Frankental. Er weist den Verwurf des Autorennens zurück, schildert den Abend ganz anders: "Ich wollte die Freundin meiner Freundin nach Hause bringen, als mich mein Bekannter (der zweite Angeklagte, Anm. d. Red.) anrief, er habe ein Problem mit seinem Auto. Wir sollten zum Hafen kommen." Dort wollten die beiden laut Aussage einen technischen Defekt am Wagen reparieren.

"Die Kupplung ging nicht richtig", sagt der Angeklagte. "Wir sind nebeneinander gefahren. Ich wollte hören, ob wieder alles in Ordnung ist." Dann habe sein Bekannter vor Freude über die Reparatur "Quatsch gemacht, den Motor aufheulen und die Reifen durchdrehen lassen. Fünf Minuten später kam die Polizei."

Eine Anwohnerin, die als Zeugin geladen ist, spricht von einem lauten Geräuschpegel, durch den sie auf die Situation aufmerksam wurde. "Aus meinem Fenster konnte ich zwei nebeneinander stehende Autos sehen. Sie hupten dreimal und fuhren dann mit durchdrehenden Reifen los. Das ging mehrmals hin und her und war wirklich ein Radau!" Sie sei sich auch sicher, dass es immer die selben zwei Autos gewesen sind, "an einem war das Rücklicht kaputt". Dazu äußert sich der 19-Jährige auf Nachfragen des Richters Hans-Jürgen Seiser nur vage: "Mein Vater hatte mal etwas gesagt, aber dann wohl direkt repariert. Ich habe davon jedenfalls nichts mitbekommen."

Dass es sich um ein Rennen gehandelt haben muss, da ist sich ein weiterer Zeuge sicher. "Die sind bestimmt 80 bis 100 Stundenkilometer gefahren, mit quietschenden Reifen, und in den Kurven ist das Heck weggerutscht." Daraufhin habe er die Polizei gerufen. Die kam dann auch. Ein Polizist sagt aus, dass an diesem Abend mehrere Anrufe in der Leitstelle eingingen, die den selben Fall schilderten - ein illegales Autorennen zwischen einem BMW und einem Opel. Nach der Vernehmung am Hafen haben die Polizisten laut Aussage "bauliche Mängel" am BMW, dem Auto des verreisten Angeklagten, festgestellt. "Es handelte sich um ein sogenanntes Poser-Auto, es war aufgemotzt, tiefergelegt und getunt." Die Stimmung sei aufgeheizt gewesen, als die Beamten den Wagen stilllegen wollten. Es sei zu grobem Widerstand gekommen. Aber da sei der 19-Jährige aus Frankental schon weg gewesen, damit habe er nichts zu tun. Ob er aber ein Rennen gegen seinen Bekannten gefahren ist, wird sich am 13. September, 15 Uhr, bei der Fortsetzung des Prozesses zeigen. Ihm droht ein Bußgeld von circa 500 Euro und ein Monat Fahrverbot. (ena)