Nächtliche Gäste „versauen“ Gärten

Sie kamen in der Nacht, waren so leise, dass sie die Schlafenden nicht weckten. Was sie aber hinterließen, verschlug mehreren Anwohnern in der Morgenröte am Mittwochmorgen fast den Atem. Bei Stefan Bässler haben Wildschweine praktisch den gesamten Garten umgegraben. Wo am Abend vorher noch eine grüne Rasenfläche war, ist am Morgen danach umgepflügte dunkle Erde.

Dass Wildschweine im Mannheimer Norden den Wald verlassen, ist nichts Neues. Durchaus ungewohnt sind die ungebetenen Gäste aber in der Morgenröte. Die Straße zwischen Käfertal und Gartenstadt liegt rund 500 Meter vom Rand des Käfertaler Waldes entfernt. Die Nachbarn vermuten, dass die Wildschweine im Umkreis viel Deckung finden und sich deshalb nachts bis in die Gärten vortasten. Hinter den Grundstücken, Richtung Waldstraße, befindet sich der Garten- und Landschaftsbaubetrieb von Biotopia, auch dort hat man offenbar schon Schäden festgestellt. Auf einem Feld zwischen Morgenröte und Waldstraße stehen zudem hohe Maispflanzen. "Da können sich die Schweine schön verstecken", glaubt Stefan Bässler.

Manche Anwohner in der Morgenröte haben hinter ihren Gärten noch Erweiterungsgrundstücke, die sie von der Stadt gepachtet haben, um Gemüse anbauen zu können. Auch dort haben sich die Tiere zu schaffen gemacht - auch wenn sie nicht alles vertilgt haben. Bei Willi und Inge Richter haben sie zum Beispiel die Erde umgegraben, offenbar auf der Suche nach Würmern. Die Kürbisse auf dem Pachtgrundstück rührten sie dagegen nicht an.

Vor 14 Tagen habe es angefangen, erklärt Angelika Bässler. Fast jede Nacht kamen die Tiere seitdem zurück. In der Morgenröte ist man sauer. Stefan Bässler hat sich an verschiedene Stellen gewandt, an die Jagdbehörde, den Jagdpächter. Dort habe man aber zu hören bekommen, die Anwohner müssten sich einen stabilen Zaun zulegen. Normale Maschendrahtzäune stellen für die Tiere keine Barriere dar. Zwischen den Grundstücken von Stefan Bässler und seinen Nachbarn haben die Wildschweine sich offenbar unter dem Zaun durchgedrückt. Aber eine Abgrenzung, die die ungebetenen Gäste von allen Seiten fernhält - verstärkt und mit Beton im Boden - ist teuer. Auch die Rasenfläche müssen die Bässlers erneuern. "Man wird als Bürger alleingelassen", sagt Angelika Bässler.

Aber kann man die "Wutz" einfach abschießen? Klaus Günnewig ist Jagdpächter im Käfertaler Wald und saß schon bei so einigen Gartenstädtern, um ihnen zu erklären, dass er sich nicht einfach im Garten auf die Lauer legen kann. Das Gesetz schreibt für das Erlegen von Wildschweinen ein bestimmtes Mindestkaliber vor. Das erzeugt nicht nur einen extrem lauten Knall. Es kann auch den Wildschweinkörper durchschlagen und danach abprallen. Außerdem bestehe die Gefahr, dass die Tiere auf die nicht weit entfernte Waldstraße getrieben werden und dort zum Beispiel einen Unfall auslösen. "Und dann ist der Jäger der Verursacher", sagt Günnewig. Er bedauert: "Verantwortungsvoll mit der Waffe kann man Wildschweine in einem Wohngebiet nicht bejagen." Im Wald selbst sei man dagegen durchaus sehr aktiv.

Nach Angaben der Stadt ist die Zahl der Wildschweine in den vergangenen Jahren gestiegen. Milde Winter sorgen dafür, dass viele Frischlinge die kalte Jahreszeit überleben. Die Stadt hat bereits 2012 den "Runden Tisch Schwarzwild" eingerichtet, damals waren Rotten teils sogar bis in die Innenstadt vorgedrungen. Experten aus der Verwaltung, Politiker und Jäger legten 2014 erstmals Ergebnisse des Runden Tisches vor. Unter anderem wurde die Schonzeit aufgehoben, mit verschiedenen Plakaten wird die Bevölkerung außerdem auf den richtigen Umgang mit Wildschweinen hingewiesen. Eine "MM"-Anfrage, ob die Stadt den nun betroffenen Anwohnern in der Morgenröte helfen kann, konnte die Fachverwaltung gestern nicht beantworten.

Klaus Günnewig sieht letztendlich nur ein Mittel, die Tiere aus den Gärten fernzuhalten - auch wenn diese Antwort den Betroffenen nicht reicht: "Am Ende hilft nur ein ordentlich verbauter Gitterzaun." (fab)