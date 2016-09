Borelly-Grotte mit Spanplatten versperrt

Alle Bilder anzeigen Provisorische Holzwand (jeweils v.l.): Viktor Schöck, Dominik Kowalski (oben), Ousman Botang und Maximilian Erles riegeln die Borelly-Grotte ab. © lang

Die Borelly-Grotte ist seit gestern tatsächlich abgesperrt. Handwerker der Heidelberger Holzbaufirma Lang errichteten gestern an allen vier Treppen-Abgängen provisorische Trennwände aus Balken und 2,5 Zentimeter starken Spanplatten. Die Grotte soll dauerhaft verschlossen werden. Drei der vier Treppenabgänge an den Ecken der Kreuzung von Kaiserring und Reichskanzler-Müller-/Bismarckstraße, so Rathaus-Sprecher Jan Krasko, will man bis Anfang kommenden Jahres entsprechend einebnen. Ob dafür im Untergrund eine einfache gemauerte Wand oder eine teuere Stahlbetonkonstruktion benötigt wird, sei noch nicht klar, so Krasko.

Unterirdischer Bau bleibt erhalten

Die 1962 eröffnete Unterführung werde dabei aber nicht komplett zugeschüttet, sondern bleibe im Untergrund erhalten. Die Treppe südlich der Reichskanzler-Müller-Straße soll als Arbeits-Zugang bleiben, damit die stillgelegte Passage von Zeit zu Zeit auf ihren technischen Zustand hin geprüft werden könne.

Seit Mitte Juli wurde zudem der lange geplante, zweite ebenerdige Fußgänger-Übergang in der Reichskanzler-Müller-Straße gebaut. Fußgänger können an der neuen Ampelanlage nun auch auf der Ostseite des Kaiserrings vom Willy-Brandt-Platz ebenerdig über die Autofahrbahnen wechseln und so vom Hauptbahnhof in Richtung Wasserturm und umgekehrt gehen. Der neue Überweg kostete rund 310 000 Euro.

Nötig waren neue Bordsteinkanten, Fahrbahnmarkierungen und ein Blindenleitsystem. Um eine ausreichend breite Verkehrsinsel für Fußgänger in der Straßenmitte zu bekommen, entfiel die Linksabbiege-Spur aus der Reichskanzler-Müller-Straße zur Tiefgarage unter dem Willy-Brand-Platz. Autofahrer müssen deswegen über die Wendemöglichkeiten in Bismarckstraße oder Kaiserring in die Tiefgarage des Hauptbahnhofs hineinfahren.

Die Kaiserring-Passage Verwaltungs- und Vermietungsgesellschaft mit Sitz in Rimbach/Odenwald, die in der Grotte mehrere, zumeist nachts geöffnete Gastronomiebetriebe verpachtet hatte, gab die unterirdische Immobilie Mitte Juli an die Stadt Mannheim zurück. Die Grotte galt schon lange als "Angstraum" und "Problemimmobilie", wie der Vorlage des Gemeinderats zur Schließung der ungeliebten Unterführung bereits im vergangenen Jahr zu entnehmen war.

Die Passagen-GmbH verzichtete gegen eine Zahlung von 150 000 Euro auf die ihr zustehende Verlängerung des Pachtvertrages mit der Stadt um fünf Jahre. Die Immobiliengesellschaft hatte seit den 1990er Jahren rund zwei Millionen Euro in die Unterführung investiert. In den vergangenen fünf Jahren spielte allerdings die wachsende Kriminalität im Untergrund am Hauptbahnhof eine Rolle. Ein Bezug zu Nachtschwärmern in den Lokalen der Passage "ist gegeben", hatte es in der Ratsvorlage zur Schließung der Unterführung geheißen. Dieses Problem scheint nun zumindest gelöst. (lang)