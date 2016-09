Frische Farbe macht viel Freude

Zur Ausgabe vom 27. August: Mir reicht, was ich in diesem Jahr der Flüchtlingskrise selbst erlebt habe. Es reicht mir total! Euren übertriebenen Einjahresbericht über Flüchtlinge benötigen wir Deutsche nicht. Wir sind keine Wiederkäuer. Inzwischen ist in Deutschland so vieles in Unordnung, über das… [mehr]