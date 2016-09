Besitzer will einfaches Hotel im Casterfeld bauen

Kran und Putzwolle: In dem Büroklotz sind Arbeiten im Gange. © Tröster

Aufatmen im Casterfeld: Nachdem die dortigen Bordell-Pläne vom Tisch sind (wir berichteten), wird es nun auch kein sogenanntes Boarding-House (hotelähnlicher Betrieb mit Zimmern und Apartments zur Langzeit-Nutzung) geben. Vielmehr plane der neue Besitzer des umstrittenen Objekts in der Dannstadter Straße 6 bis 8 "ein einfaches Hotel ohne großen Luxus" mit 86 Zimmern und 16 Stellplätzen, wie ein Rathaus-Sprecher mitteilte.

Und was ist unter einem "Boarding-House" zu verstehen? Im Gegensatz zu einer Pension oder einem Hotel ist laut des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in einem "Boarding-House" ein längerer Aufenthalt geplant. Die Zimmer und Wohnungen werden vor allem von Firmen genutzt, die über längere Zeit Mitarbeiter für bestimmte Projekte in andere Städte entsenden. "Die Zimmer sind von ihrer Ausstattung her an privaten Wohnungen ausgerichtet. Der Service reicht von sehr geringem Angebot bis hin zu einem hotelmäßigen Roomservice", so die Dehoga.

"Es wird kein Bordell entstehen"

Und auch wenn ein Kran und gelbe Putzwolle-Reste rund um die Fenster des einstigen Büroklotzes vermuten lassen, dass hier längst Sanierungs-Aktivitäten im Gange sind, so versichert der Sprecher dennoch: "Die Baugenehmigung ist zwar erteilt, aber die Freigabe steht noch aus." Das bedeute für den neuen Besitzer, Chef eines Mannheimer Bäckereibetriebes, dass er zwar beispielsweise bereits Müll aus dem Haus entsorgen dürfe. "Aber er darf noch keine größeren Um- oder Bauarbeiten tätigen", betont der Rathaussprecher.

"Und es wird dort kein Bordell entstehen", sagt der Stadtsprecher und will damit etwaige Befürchtungen von Anwohnern in diese Richtung zerstreuen. Schließlich habe der neue Investor, wie bereits berichtet, der Stadt gegenüber eine Erklärung abgegeben, wonach er das Gebäude nicht für eine Laufhaus-Nutzung zur Verfügung stellen werde. Aus dem ursprünglich von dem ersten Investor geplanten "Freudenhaus" mit 23 Zimmern wird nach dem Sturmlauf von Anwohnern und Gewerbetreibenden im Süden also nichts. (mai)