Betroffenheit und Trauer nach Familiendrama

Von unseren Redaktionsmitgliedern Peter W. Ragge und Bernhard Zinke

Dutzende Kerzen stehen mittlerweile auf den drei Treppenstufen vor dem Haus in der Neckarauer Schulstraße. Hier hat sich am Freitag das tödliche Familiendrama abgespielt. Ein zehnjähriges Mädchen war dabei ums Leben gekommen.

Dringend tatverdächtig ist laut Polizei die Mutter des Mädchens. Sie sitzt den Ermittlern zufolge wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Bis die genauen Hintergründe der Tat geklärt seien, dauere es "möglicherweise Tage und Wochen", sagte gestern ein Polizeisprecher. Die 38 Jahre alte Mutter wird verdächtigt, das Kind in der Nacht zum Freitag mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Sie war noch am Tatort festgenommen worden. Zum Motiv machten die Ermittler keine Angaben. Sie prüfen eine mögliche Ursache im familiären Umfeld.

"Wo war Gott?"

Die Haustür hat die Polizei mit einem Amtlichen Siegel versperrt. Doch auf den Treppenstufen davor zeigen die Kerzen, Plüschfiguren und sogar filigran ausgesägte Engelsfiguren die enorme Betroffenheit, die in dem Stadtteil herrscht. Auf ein Glas mit einer Kerze hat ein Trauernder handschriftlich geschrieben: "Warum hat niemand etwas gewusst? Und wo war Gott???" Ein anderer hat das rote Kerzenglas mit einem grünen Papierherz beklebt, auf dem steht: "Finde deinen Frieden, kleines Mädchen". Und an wieder einem anderen Kerzchen stehen einfach nur die Worte "So traurig".

Über all den Kerzen, Rosensträußen, Engelsfiguren und Stoffherzen stehen eine grau-weiße Plüschmaus und ein gut 20 Zentimeter großer Igel, an dem ein Blatt Papier hängt mit der Aufschrift: "Auf einmal bist du nicht mehr da, Viktoria. Ich liebe dich, dein Papa."

Betroffenheit herrscht bei den Passanten, die vorbeikommen. Manche bleiben kurz stehen und halten inne, andere kommen gezielt, um auch etwas auf den Treppenstufen abzulegen. Eine Familie mit ihrem kleinen Sohn auf dem Arm hat eine kleine weiße Kerze dabei, stellt sie ab und entzündet sie mit einem Stabfeuerzeug. "Das ist schon unsere zweite", sagt die Mutter und kämpft mit den Tränen. "Wenn man selbst ein Kind hat, ist das noch mal so schlimm." Welches Drama sich hier genau abgespielt hat, wissen die drei nicht. Sie wohnen in der Nachbarschaft und haben nur beobachtet, dass die Polizei da war.

"Man kennt das ja nur aus der Zeitung oder aus dem Fernsehen", schüttelt eine Frau den Kopf, die an der Straßenecke mit zwei Bekannten gegenüber steht und sich unterhält. "Aber dass sowas nun hier direkt vor der Haustür passiert?", sagt sie und kann es immer noch nicht fassen. Und sie rätseln weiter, was hinter der Haustür - oder davor - nur passiert sein mag. Denn die Blutspuren auf dem Bürgersteig vor den Treppen sind kaum zu übersehen. "Was ist da nur passiert", fragen sich die Damen, um sich resigniert selbst die Antwort zu geben: Man weiß es nicht". Sie sei schon am Freitagabend mit ihrem Hund hier vorbeigekommen, sagt eine der drei, und die Leute hätten ihr vier Versionen erzählt, was sich hier angeblich abgespielt haben soll.

Das Mädchen hatte wohl keine Geschwister, wie ein Polizeisprecher gestern sagte. Er bestätigte damit entsprechende Berichte. Der Vater sei zur Tatzeit nach ersten Erkenntnissen nicht zu Hause gewesen. Das müsse aber noch abschließend ermittelt werden.

Obduktion angeordnet

Der Mordverdacht gegen die Mutter habe sich bei den Ermittlungen immer weiter erhärtet. Die Verdächtige sei am Samstagnachmittag der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt worden, die ihr den Haftbefehl eröffnete. Anschließend brachten Beamte die Frau in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion der Leiche an, auch um Klarheit über den genauen Tatzeitpunkt zu bekommen. Demnach starb das Kind infolge mehrerer Messerstiche. (mit dpa)