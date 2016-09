Platte Reifen meistens montags

Der Reifen ist platt, der Radfahrer verärgert: Pendler Alexey Dorofeev kennt diese Momente. © Nabert

Von unserer Mitarbeiterin

Uta-Caecilia Nabert

Er schlägt immer montags zu. So scheint es jedenfalls. Der Unbekannte, der derzeit vor der Bahnhofsfassade systematisch die Ventile der dort abgestellten Räder aufdreht. "Wenn ich dienstagmorgens zu meinem Rad komme, kann ich wetten, dass es einen Platten hat", sagt Pendler Alexey Dorofeev. "Es ist immer das Vorderrad, jeden Dienstag."

Ein Schrei ertönt an der Ecke des Hauptbahnhofs beim Fußgängertunnel. "Mein Rad, es hat einen Platten", ruft Christine Jacobson. Es ist gegen 14 Uhr, ein Montag. Aufgebracht steht die Frau neben ihrem Rad. "Ich war gerade mal eine Stunde weg." Sie ist nicht die einzige Geschädigte, um sie herum ist bei mehreren Rädern die Luft raus.

Wer hier am Werk ist, darüber lässt sich spekulieren. Bevor die Reifen platt waren, lief ein älterer Mann umher und machte sich an einem Rad zu schaffen. Darauf angesprochen, eilte er davon. "Ich habe auch schon Kollegen dabei beobachtet, wie sie Ventile aufdrehen", sagt ein Taxifahrer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Ein weiterer Taxifahrer bestätigt die Vermutung. "Gerade in der Nachtschicht wollen sie sich auf die Treppe vor dem Bahnhof setzen, oder an den Zaun dort lehnen. Die Räder sind oft im Weg." Vor drei Jahren war es auch einmal ein Mitarbeiter der Bahnsecurity, der ein Ventil aufdrehte. "Es ist nicht erlaubt, hier Räder abzustellen", war sein Argument.

"Wer auch immer das war, er gehört hart bestraft." Jacobson ist noch immer aufgebracht. "Eingesperrt gehört der." Im schlimmsten Fall könnte es so kommen, bis zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren kann man für das Delikt des Ventilaufdrehens bekommen. "Das ist aber wirklich der allerschlimmste Fall", betont Markus Winter, Specher der Polizei Mannheim. "Normalerweile ist eine Geldstrafe üblich."

Allgemein handele es sich bei diesem Delikt um den Tatbestand der Sachbeschädigung, denn eine bestimmungsgemäße Nutzung des Rades sei nicht mehr möglich, erklärt er. Auch ein Bahnmitarbeiter wäre nicht geschützt, wenn herauskommen sollte, dass er es war, der Ventile aufgedreht hat. "So etwas hätte arbeitsrechtliche Konsequenzen", sagt ein Sprecher der Bahn.

Für Dorofeev, Jacobson und all die anderen heißt es jetzt aber erst mal: das Rad zur Werkstatt der Biotopia Fahrradstation neben dem Bahnhof schieben und dem Vehikel wieder Luft verschaffen. Dort wartet schon Marco Seitz, der nicht überrascht ist. "Gerade in dieser Woche sind auffällig viele zu uns gekommen, weil jemand ihr Ventil auf- oder gleich ganz herausgeschraubt hat", sagt er.

Die Sicht der Fahrradfahrer ist die eine Perspektive. Die andere Seite: Viele empfinden die Räder am Zaun vor dem Bahnhof als störend. Nicht umsonst hängen hier Schilder mit der Aufschrift "Fahrrad abstellen und anschließen verboten". Dennoch ist der Zaun komplett zugestellt.

"Ich habe schon gesehen, wie ein Mann vom Bahnhof zum Bus rannte und der Länge nach hinfiel", sagt der Taxifahrer. Er sei an einem Lenker hängen geblieben. "Sehen Sie mal." Er zeigt auf eine Stelle zwischen den Bushaltestellen und dem Zaun. "Dort kommt man mit Kinderwagen oder zwei Koffern gar nicht mehr durch." Schon gar nicht an der einen Stelle, wo vor einigen Minuten ein parkendes Fahrrad umgekippt ist. "Die reinste Stolperfalle."

Deshalb ist auch die Bahn nicht zufrieden mit den chaotischen Zuständen und deswegen im Gespräch mit der Stadt, die zuständig ist. Die Bahn selber kann nichts machen, ihr Grundstück endet zum Willy-Brandt-Platz hin mit der Sandsteinfassade.

Die Stadtverwaltung selber hatte erst Mitte Juli für Ordnung gesorgt (wir berichteten). Damals befestigten Mitarbeiter der städtischen Abfallwirtschaft rote Banderolen an den Fahrradskeletten mit der Aufforderung an potenzielle Besitzer, ihr Rad abzuholen. Was nach vier Wochen noch stand, nahmen die Mitarbeiter mit. Bis zu sechs Monaten danach können Eigentümer ihre Räder abholen. Unter der Telefonnummer 115 erhalten sie Auskunft.

Mitte September wird nun noch einmal aufgeräumt. Zudem werde die Stadt knapp 140 weitere Fahrradstellplätze mit Bügeln zum Anschließen schaffen - auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Bahnhof, am Quadrat L15 vor dem Subway, in der Tunnelstraße beim InterCity Hotel. Dies teilte Jan Krasko, Sprecher beim Baudezernat im Rathaus mit. "Damit dürften genügend Plätze für alle Radfahrer vorhanden sein."