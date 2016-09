Werbung mit Würfel-Motiven

Von links: Andre Schwind, Hendrik Hoffmann und Achim Ihrig. © Troester

Achim Ihrig, Geschäftsführer von Diringer & Scheidel, hat am Dienstag in Mannheim die Werbekampagne "Grand Opening" präsentiert. Anlass: die Eröffnung von Q 6/Q 7 am Donnerstag, 29. September. Das Bauunternehmen hat das neue Stadtquartier errichtet. Zusammen mit Hendrik Hoffmann, für den Betrieb von Q 6/Q 7 verantwortlich, und André Schwind von der Werbeagentur Schwind aus Bonn, stellte Ihrig die Idee hinter der Kampagne vor, außerdem Anzeigenmotive und Kino-Spots.

Das Ziel sei gewesen, eine originelle Kampagne zu schaffen, die zu Mannheim passe. Sie solle zum Stadtgespräch werden, ergänzte Hoffmann. Die Werbeagentur Schwind hat Erfahrung mit der Bewerbung von Einkaufszentren.

Die Idee, um die sich die Kampagne dreht: Zwei Würfel, die für die beiden Gebäude in den Quadraten Q 6 und Q 7 stehen, werden mit zwei Produkten, die man in dem neuen Einkaufszentrum kaufen kann, "gefüllt". Die Mannheimer Quadrate werden sozusagen in der dritten Dimension fortgeführt. So werden Anzeigen oder Plakate beispielsweise einen würfelförmigen Apfel neben einem würfelförmigen Nagellack-Fläschchen zeigen, oder eine kubische Praline neben einem kubischen Damenstrumpf. Einer der beiden Würfel kann die Form eines Produkts für die männliche, der zweite für die weibliche Zielgruppe annehmen.

"Satt sechsstellig"

André Schwind hofft, eine zum "Leuchtturmprojekt" Q 6/Q 7 passende "Leuchtturmkampagne" geschaffen zu haben. Die Werbekampagne, deren Budget laut Schwind "satt sechsstellig" war, soll sich mit wechselnden, teilweise anlassbezogenen Motiven auf die ganze Metropolregion erstrecken. Da viele Besucher des Einkaufszentrums aus dem Umland kommen werden, soll bewusst dort geworben werden, sogar mit speziellen Motiven. Auch um auf aktuelle Themen Bezug zu nehmen, kann man die Motive der Kampagne flexibel austauschen um, wie Schwind sagte.

Bei der Werbeaktion wollen sich die Betreibergesellschaft und die Werbeagentur aller gängigen Kanäle bedienen - von Plakaten über Zeitungsanzeigen und Radio-Kooperationen bis hin zu Social Media und Textanzeigen bei Google.

Für Achim Ihrig ist die Kampagne der Abschluss einer rund zehnjährigen Entwicklungszeit. Das Einkaufszentrum, das Shops vieler in Mannheim noch nicht vertretenen Marken und Ketten wie "& Other Stories" oder "Jochen Schweizer" beherbergen wird, sei in die Innenstadt "gut integriert". Ihrig rechnet mit "positiven Effekten für die Nachbarschaft", insbesondere für die Fressgasse.

Im Namen des Bauherrn dankte Ihrig den Anwohnern dafür, dass sie während der vierjährigen, für die Nachbarn schwierigen Bauzeit bereit waren, "konstruktiv an möglichst erträglichen Lösungen und Kompromissen zu arbeiten".

Am Donnerstag, 29. September wird Oberbürgermeister Peter Kurz die Geschäfte und Restaurants des Stadtquartiers für das Publikum freigeben. Der Bauherr und der Betreiber erwarten einen großen Ansturm.