Ermittlungen im familiären Umfeld

In diesem Haus in Neckarau hat sich die Tat ereignet.

Im Fall des getöteten zehnjährigen Mädchens aus Neckarau ermittelt die Polizei weiter im familiären Umfeld. Das teilte Polizeisprecher Markus Winter auf Anfrage mit. Mit weiteren Informationen könne man aber erst in "einigen Tagen oder Wochen" an die Öffentlichkeit gehen. "Bis wir alle Puzzle-Teile zusammengesetzt haben, wird es noch einige Zeit dauern", sagte Winter.

Polizeibeamte hatten das Mädchen am Freitagmorgen tot in der Wohnung gefunden. Sie war durch mehrere Messerstiche ums Leben gekommen. Als dringend tatverdächtig gilt die 38-jährige Mutter, die in Untersuchungshaft sitzt. Die Polizei geht auch Gerüchten über ihren Zustand nach - Nachbarn hatten gesagt, die Frau habe möglicherweise an Depressionen gelitten. "Das ist eine Aussage, die sich von Laien leicht treffen lässt. Damit kann sich die Polizei aber nicht zufriedengeben. Wir müssen dazu beispielsweise Gutachten einholen", so der Polizeisprecher.

Auch mit dem Umfeld der Getöteten - zum Beispiel ihrer Schule - sei man in Kontakt. Das Mädchen besuchte das Moll-Gymnasium, wo es in die sechste Klasse gekommen wäre. An der Schule bereitet sich das Kollegium schon seit Beginn dieser Woche unter anderem gemeinsam mit der Schulpsychologischen Beratungsstelle auf den kommenden Montag vor - dann beginnt die Schule wieder, und die Schüler sollen möglichst behutsam mit der Situation konfrontiert werden.

Am Anfang dieser Woche waren Ermittler noch einmal im Haus, um Spuren zu sichern und auszuwerten. Im Laufe der Woche könne man die Wohnung möglicherweise wieder freigeben, so Markus Winter. (fab)