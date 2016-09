Noch eine Woche länger kann Dominik im Herzogenriedbad wie auf diesem Bild mit einem Rückwärtssalto vom Fünf-Meter-Turm ins Becken springen. © Troester

Von unserem Redaktionsmitglied

Julia Wadle

Aufgrund der guten Wettervorhersagen mit Sonne und angenehmen Temperaturen hat die Stadt die Freibadsaison um eine Woche verlängert. Das Herzogenriedbad hat nun bis zum Sonntag, 18. September, täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Dienstags und donnerstags steigen die Frühschwimmer ab 7 Uhr ins Becken. "Dann können die Neckarstädter den kurzen Sommer noch etwas verlängern, der Bedarf ist sicher vorhanden", sagt Roswitha Henz-Best, CDU-Bezirksbeiratssprecherin in der Neckarstadt-Ost. Die Freibäder in Rheinau, Sandhofen und in der Gartenstadt schließen bereits an diesem Wochenende - am Sonntag, 11. September. Das ist der letzte Tag der Sommerferien, dem traditionellen Ende der Freibadsaison.

"Da das Herzogenriedbad zentral liegt und gutes Wetter vorhergesagt wird, wollen wir den Mannheimern aber ermöglichen, den Spätsommer noch einmal zu genießen", sagt Katharina Gumbmann, Sachgebietsleiterin für Schwimmbäder der Stadt.

120 000 Besucher weniger

Für die Verlängerung ist allerdings Organisation gefragt. Denn die Verträge des Saisonpersonals enden bereits an diesem Sonntag. In der nächsten Woche helfen festangestellte Schwimmmeister aus den noch geschlossenen Hallenbäder aus. Um das Herzogried zu öffnen, brauche es laut Gumbmann mindestens sechs Angestellte, bei schönem Wetter sogar mehr.

"Bis Mitte August sah es so aus, als würde dies der schlechteste Sommer seit 25 Jahren werden", sagt Gumbmann. Die sonnige zweite Augusthälfte und der milde September konnten die Verluste aber etwas ausgleichen. Trotzdem sind die Unterschiede zum heißen Vorjahr deutlich: 2015 kamen 343 000 Mannheimer in die vier Freibäder. Dieses Jahr waren es nur 226 000 Schwimmer. "Freibäder sind ein witterungsabhängiges Geschäft, aber dieses Risiko kalkulieren wir ein", sagt Gumbmann. Für die nächste Woche sind 30 Grad und Sonnenschein vorhergesagt - perfektes Freibadwetter. Dank des beheizten Außenbeckens frieren auch Frühschwimmer bei ihren Bahnen nicht. Wem es schon zu kalt ist, der kann das Gartenhallenbad in Neckarau besuchen. Das ist seit dem 22. August wieder geöffnet. Ab dem 12. September folgen zudem das Herschelbad und ab dem 19. September die Bäder in Waldhof-Ost und auf der Vogelstang.