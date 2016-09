Radautobahn quer durch die Metropolregion

Die große Koalition in Berlin will Fahrradautobahnen fördern, erstmals 25 Millionen Euro dafür in den Bundeshausshalt einstellen und das Bundesfernstraßengesetz entsprechend ändern - und rennt damit in Mannheim und der Metropolregion offene Türen ein: "Das würde uns natürlich sehr freuen", sagt Direktor Ralph Schlusche vom Verband Region Rhein-Neckar, der mit den Städten und Gemeinden der Metropolregion bereits eine Machbarkeitsstudie für Fahrradschnellwege in Auftrag gegeben hat.

Verband plant Expressroute

Neben einer Expressroute für Berufspendler in Ost-West-Richtung von Heidelberg über Mannheim und Ludwigshafen in die Pfalz werden auch eine Nord-Süd-Verbindung nach Darmstadt sowie weitere Äste in Richtung Karlsruhe bzw. Südpfalz entstehen. Die Bezeichnung Fahrradautobahn, so erläutert Schlusche, treffe es recht gut: "Es geht nicht um Wege für Freizeitradler", sondern darum, eine Trasse festzulegen, auf der möglichst viele Menschen erreicht werden, die statt Auto das Fahrrad im Alltag nutzen.

Auf den Strecken soll dann bis zu 30 Stundenkilometer schnell gefahren werden können. Schlusche: "Das bedeutet, dass möglichst keine Fußgänger queren, dass die Wege kreuzungsfrei und mit Beleuchtung hergestellt werden." Die konkrete Planung und der Bau der Wege sei aber Sache der Städte und Gemeinden: "Sehr gut, dass der Bund das jetzt fördern will" sagt Schlusche.

Auch in der Mannheimer Kommunalpolitik stoßen die Berliner Absichtserklärungen auf Zustimmung. Die SPD will in den kommenden Jahren 25 Kilometer Radschnellwege, die auf typischen Pendlerstrecken eine attraktive Alternative zum Auto bieten, mit den Nachbargemeinden realisieren. Dreieinhalb Monate vor Beginn des Fahrrad-Jubiläums weist Fraktionsvorsitzender Ralf Eisenhauer darauf hin, dass zwar bereits viel erreicht worden sei, die Sozialdemokraten Defizite im Radwegenetz der Stadt dennoch "gerne früher als später abbauen" möchten - ein Vorhaben, das viel Arbeit im Detail mit sich bringt. Sichere Radwege und Fahrradstraßen, vernünftige Abstell-Anlagen und Ampelsteuerungen, die den Radverkehr bevorzugen, stehen außerdem im Grundsatzpapier der SPD.

Dass Mannheim noch einigen Nachholbedarf in Sachen Radverkehr hat, ging aus dem Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) im vergangenen Jahr hervor. Damals erreichte die Stadt die Schulnote 3,9. Denn ADFC-Kreisvorsitzenden Gerd Hüttmann wundert das ebensowenig wie den Geschäftsführer des Umweltforums, Bernd Oehler. Viele Detailprobleme wie zum Beispiel die Radwegeführung zwischen den Stadtbahnschienen in der neugestalteten Seckenheimer Hauptstraße, holprige oder oft auch einfach zugeparkte Radwege stellen für Fahrrad-Pendler beispielsweise enorme Hindernisse dar.

ADFC befragt Radler

Axel Bentz von der städtischen Geschäftsstelle Fahrradjubiläum weist ebenso wie sein Kollege Johanno Hagstedt, städtischer Radverkehrsplaner, auf bisher Erreichtes hin: "Vor allem die Bismarckstraße ist ein riesengroßer Fortschritt und wichtiger Lückenschluss", so Bentz, der gerade von der weltgrößten Fahrradmesse Eurobike zurückkommt. Dort war die Stadt Mannheim Gast am Stand des ADFC und somit unmittelbar dabei, als die Online-Befragung für den nächsten Fahrradklima-Test gestartet wurde. Bis 30. November kann man dort über den Radverkehr in Mannheim abstimmen. (lang)

www.fahrradklima-test.de