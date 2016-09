Löbel: „Treffpunkt für Trinker“

Paradeplatz in Mannheim:

"In der warmen Jahreszeit ist unser Paradeplatz zum Treffpunkt für Trinker und Obdachlose geworden. Die Sauberkeit und Aufenthaltsqualität, aber auch das Wohlfühlgefühl und das subjektive Sicherheitsgefühl unserer Bürger haben auf dem Platz spürbar abgenommen. Da besteht enormer Handlungsbedarf", teilt CDU-Kreisvorsitzende und Stadtrat Nikolas Löbel in einer Pressemitteilung mit. "Spätestens mit der Änderungen des Polizeigesetzes durch die grün-schwarze Landesregierung sollten wir auf dem Paradeplatz ein Alkoholkonsumverbot verhängen. Wir als CDU werden das prüfen. Am besten wäre es, wenn die Stadtverwaltung eine solche Maßnahme intern schon vorbereitet."

Im Sommer würden alkoholisierte Menschen auf den Grünflächen des Paradeplatzes herumlungern, ihren Rausch ausschlafen - "und die Stadt schaut zu", so Löbel. Das gehe so nicht. Tagsüber sei der Paradeplatz ein Hotspot für die Trinkerszene, abends und nachts ein Treffpunkt zum Vorglühen für junge Leute geworden. "Das ist dem zentralen Platz, dem Herzen unserer Innenstadt, nicht würdig", sagt Löbel. Der CDU-Chef fordert mehr Engagement und Kreativität der Stadtverwaltung, der Lage auf dem Paradeplatz Herr zu werden. "Das eine ist ein Alkoholkonsumverbot, das andere, die Frage, wann und wie man den Platz und die Grünflächen pflegt, bewässert, schützt und durch den Kommunalen Ordnungsdienst Präsenz zeigt. Löbel erwarte laut Pressemitteilung bis zum Frühjahr Ideen der Verwaltung. (ena)