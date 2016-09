Schwer bewaffnete Polizisten schützen Prozess in Mannheim

Im Amtsgericht findet der Prozess gegen die beiden Kurden statt. © Prosswitz

Es ist eine Sorge von Politikern und Sicherheitsexperten: Dass Konflikte aus anderen Ländern in deutsche Städte übertragen werden. Genau dies soll im vergangenen Jahr in Mannheim passiert sein, und darum geht es seit Montag vor dem Amtsgericht. Zwei kurdischsstämmige Männer müssen sich verantworten, weil sie einmal Salafisten und einmal türkische Erdogan-Anhänger jeweils am Marktplatz angegriffen haben sollen. Schwer bewaffnete Polizisten begleiteten den Prozessauftakt.

Ein Opfer der Angriffe im Juli des vergangenen Jahres war ein bekannter Salafisten-Prediger aus Köln - er sagte am Montag als Zeuge aus. An dem Tag im Juli 2015 fand eine Koranverteilung der Kampagne "Lies!" in der Innenstadt statt. Danach sollen mehrere kurdischstämmige Männer drei Koranverteiler angegriffen haben. Die beiden Angeklagten sollen laut Staatsanwaltschaft dabei gewesen sein.

Ebenso bei der zweiten Tat im November 2015. Damals sollen mehrere kurdischstämmige Männer, die laut Staatsanwaltschaft der verbotenen kurdischen Partei PKK nahestehen sollen, zwei Autos demoliert haben. Viele Türken feierten den Wahlsieg der türkischen Partei AKP von Präsident Erdogan mit einem Autokorso. Mehrere Täter sollen dabei zwei Autos eingekesselt und auf die Fahrzeuge eingeschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft geht in beiden Fällen von politischen Motiven aus.

Offenbar hatten die Sicherheitsbehörden auch gestern Bedenken, was die Lage bei dem Prozess anging. Jeder Besucher des Landgerichts wurde durchsucht, wer in den Gerichtssaal wollte, musste seinen Ausweis abgeben, vor und im Saal waren jeweils zahlreiche bewaffnete Beamte anwesend.

Angeklagt sind die beiden jungen Männer, beide haben die deutsche Staatsangehörigkeit, wegen Körperverletzung, Nötigung, Sachbeschädigung und Beleidigung. Dass es zu den Straftaten gekommen ist, daran gibt es kaum Zweifel, schließlich gibt es mehrere Opfer, die Verletzungen davontrugen, und zwei beschädigte Autos. Ob die Täter allerdings zweifelsfrei identifiziert und belangt werden können, das bleibt die Frage des ersten Prozesstages.

Das Gericht gestern trat dabei oftmals auf der Stelle. Die beiden Angeklagten machten keine Angaben, auch nicht zu ihrer Person. Ein Zeuge des Angriffs auf die Salafisten will zwar einen der Angeklagten wegrennen gesehen haben, er könne aber nicht sagen, ob der auch zugeschlagen habe. Ein anderer Zeuge der gleichen Tat will gleich fast nichts mehr bestätigen, was er vor einem Jahr noch bei der Polizei ausgesagt hatte. "Wie geht es Ihnen mit den Leuten im Rücken? Manchen Sie die nervös?", fragte ihn die Richterin Gabriele Schöpf daraufhin - im Gerichtssaal saßen rund 25 Begleiter der beiden Angeklagten. Der Zeuge verneinte - und sagte weiter nichts.

Auch der in der Szene bekannte Salafisten-Prediger aus Köln, der bei dem Angriff verletzt wurde, machte wenige Angaben. Durch einen der Schläge könne er sich an nichts erinnern, er habe den Tätern zudem verziehen. Es folgte ein zäher Streit mit einem der Anwälte eines Angeklagten, Alexander Klein, ob der Prediger Fotos möglicher Täter bekommen habe, ob er sie weitergegeben und auf seinem Handy gespeichert hat. Schließlich erwirkte der Anwalt die Beschlagnahmung des Smartphones, auch wenn der Staatsanwalt das Vorgehen als "unverhältnismäßig" bezeichnete.

Der Prozess wird am Mittwoch, 14. September, um 9 Uhr fortgesetzt. Ein Urteil soll aber erst später fallen. (bro)