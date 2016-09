Stadt begrüßt Löbels Vorschlag

Von unserem Redaktionsmitglied

Stefan Proetel

Mäuerchen, die zum Sitzen und Ausruhen im Schatten einladen, dahinter Rasenflächen, auf denen sich wunderbar ein Nickerchen machen lässt. Die Trinkerszene weiß die Vorteile des Paradeplatzes offensichtlich zu schätzen. Zudem ist der Nachschub nicht weit: Der Supermarkt im Stadthaus darf ihn bis 22 Uhr verkaufen.

Alkoholkonsum mitten in der Stadt - damit soll bald Schluss sein. CDU-Kreisvorstand Nikolas Löbel fordert, dass auf dem Paradeplatz der Konsum von Alkohol verboten wird (wir berichteten). Allerdings: Die gesetzliche Grundlage dafür gibt es noch nicht. Löbel hofft, dass diese "spätestens mit der Änderung des Polizeigesetzes durch die grün-schwarze Landesregierung Anfang kommenden Jahres" kommt.

"Die Stadt befürwortet ein begrenztes Alkoholverbot an Örtlichkeiten, an denen durch übermäßigen Alkoholkonsum Ordnungswidrigkeiten begangen werden", teilte Sprecherin Désirée Leisner gestern auf Anfrage mit. Die Stadt prüfe derzeit, wie man eine Anlaufstelle schaffen könne, "um dem Alkoholkonsum präventiv zu begegnen und Sozialarbeiter als Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen".

ML: Ordnungsdienst aufstocken

Das Instrument des Platzverweises betrachtet die Stadt als nicht ausreichend, da ein solcher laut Polizeigesetz erst "zur Abwehr einer Gefahr oder zur Beseitigung einer Störung" verfügt werden könne, wenn dem Betroffenen ein konkreter Ordnungsverstoß zugerechnet werden kann. "Das heißt, es muss zu einer Ordnungswidrigkeit kommen, bevor ein Platzverweis ausgesprochen werden kann", sagte Leisner.

Das Verbot von Alkoholkonsum will die Verwaltung nicht nur auf den Paradeplatz beschränken. Es sei laut Stadt für alle "besonders belasteten Plätze und Straßen im öffentlichen Raum zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, die nach der Statuierung einer Ermächtigungsnorm im Polizeigesetz für ein kommunales Alkoholkonsumverbot erforderlich sind".

Holger Schmid (Mannheimer Liste) begrüßt den Vorschlag Löbels. "Es kann nicht sein, dass sich Menschen an zentralen Plätzen in der Stadt nicht mehr sicher fühlen", sagte er auf Anfrage. Um ein Verbot zu überwachen, müsse der Kommunale Ordnungsdienst aufgestockt werden. "Mit der jetzigen Größe kommen wir nicht hin." Schmid hofft, dass zusätzlich eine Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten komme. "Wir sind eine Stadt der Stadtteile", sagt er und fordert, auch die anderen Problempunkte Mannheims in Sachen Sicherheit nicht zu vergessen.

Die SPD hatte die Befürchtung geäußert, dass sich die Szene durch ein Verbot auf andere Plätze verlagere. Die Grünen lehnen ein Alkoholverbot mit dieser Begründung ab. Ihr Ansatz: Prävention, beispielsweise mit Hilfe von Streetworkern.