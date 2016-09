Drei Stunden Warten im heißen Zug

Wegen einer technischen Störung in der Lok eines Regionalexpresses von Frankfurt nach Mannheim mussten 70 Passagiere am Dienstag rund drei Stunden im heißen Zug ausharren. Der Zug 4965 fuhr laut Bahn planmäßig in Frankfurt um 12.34 Uhr los und sollte Mannheim um 13.42 Uhr erreichen. Nach Informationen eines Bahnsprechers bemerkte der Lokführer auf Höhe des Ostbereichs des Hauptbahnhofs Mannheim eine technische Störung, eine Weiterfahrt sei nicht möglich gewesen. Beim Versuch den Zug mit einer Hilfslok abzuschleppen, hätten die Bremsen des Regionalzugs blockiert. Mitarbeiter der Bahn und der Bundespolizei planten daraufhin die Evakuierung des Zugs.

Da diese über mehrere Gleise führen sollte, musste der gesamte Mannheimer Bahnhof für eine halbe Stunde gesperrt werden. Als die Evakuierung gegen 16 Uhr starten sollte, fand der Lokführer den Fehler und konnte ihn vor Ort beheben. Die bereits ausgestiegenen Passagiere mussten wieder in den Zug, der sie die letzten Meter zum Hauptbahnhof fuhr. Da war es nach Angabe des Sprechers bereits 16.20 Uhr. Am Gleis warteten bereits eine Notärztin und Rettungssanitäter. Nach Angaben des Bahnsprechers musste aber kein Passagier behandelt werden. Vor Ort wurden Getränke an die Reisenden verteilt.

Die Tochter von "MM"-Leserin Bettina Kielmann saß mit einer Freundin in dem Regionalexpress. "Nachdem sie mich angerufen hatte, dass es Probleme gibt, habe ich bei der Bahn angerufen und mich sehr geärgert, weil mir erst niemand etwas sagen konnte", sagt Kielmann. Ihrer Tochter sei es nach dem Vorfall aber gut gegangen. Betroffene sollen sich laut Bahn beim Kundendialog im Hauptbahnhof bezüglich einer Entschädigung melden. (jwd)