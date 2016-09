Technoseum präsentiert „kleine Sensation“

Alle Bilder anzeigen Nicht irgendein Oldtimer, sondern das Auto, mit dem der Erfinder Carl Benz und seine Familie selbst gefahren sind (v.l.): Markus Thomé, Hartwig Lüdtke und Hajo Neumann mit dem C. Benz Söhne Typ 8 von 1924 im Technoseum. © Prosswitz Von der Straße ins Technoseum (v.l.): Ecki Mayer, Benz-Erbin Gertrud Elbe, Annemarie Großhans und Martina Keller bei der Bertha-Benz-Fahrt im Sommer 2015 mit dem legendären grünen C. Benz Söhne Typ 8. © PJ

Professor Hartwig Lüdtke, nüchterner norddeutscher Wissenschaftler und Museums-Fachmann, kommt nicht so leicht ins Schwärmen. Bei der Vorstellung "seines" neusten Schatzes ließ sich der Direktor des Technoseums sogar zu Formulierungen wie "kleine Sensation" und "Meilenstein fürs Technoseum" hinreißen. Denn tatsächlich stellt der Nachlass aus der Familie des Automobil-Erfinders Carl Benz (1844-1929) - insgesamt mehrere tausend Objekte - "etwas ganz Besonderes" dar, wie Lüdtke und Sammlungsreferent Hajo Neumann erklärten.

"Den Schweiß der Edlen fühlen"

Prachtstück der Schenkung von Gertrud Elbe (79), der Witwe des Carl-Benz-Urenkels Dieter Elbe (verstorben 2010), ist der legendäre grüne C. Benz Söhne Typ 8 Sportwagen, den Carl Benz 1924 für den Privatgebrauch montieren ließ. Der Erfinder selbst saß in diesem Auto, seine Söhne Eugen und Richard fuhren damit, seither war es immer im Besitz der Familie. Jahrelang war das Fahrzeug auch im Automuseum Carl Benz in Ladenburg, also im Fabrikgebäude, in dem es einst hergestellt worden war, zu sehen. Immer wieder wurde es für Oldtimer-Rallyes - zuletzt bei der Bertha-Benz-Fahrt 2015 - auf die Straße geholt. "Hier kann man noch den Schweiß der Edlen fühlen", freuen sich Lüdtke, Neumann und Restaurator Markus Thomé über den authentischen, absolut fahrbereiten und hervorragend gepflegten Zustand des historischen Wagens.

Möbel aus der Ladenburger Benz-Villa, der Zirkelkasten des Erfinders, Pokale, Bilder, sogar Schlittschuhe, die sich Carl Benz einst selbst angefertigt hatte, sowie kistenweise Fotos, Alben, Briefe und andere Schriftsücke befinden sich außerdem in dem Nachlass. Dieses Material, so schätzt Neumann, wird das Wissen über die Familie Benz vertiefen helfen.

Viel Neues zur Automobilgeschichte erwartet man indessen nicht, obwohl der C. Benz Söhne Tourenwagen in der Auto-Abteilung des Technoseums einen zentralen Platz einnehmen soll. Das Fahrzeug, von dem rund 300 Stück hergestellt worden waren, gilt als einer der letzten Vertreter der handwerklichen Automobilproduktion, die damals bereits überholt und durch Fließbandproduktion bei Ford und Opel abgelöst worden war. Fahrgestell und Antriebsstrang des grünen 25-PS-Wagens kamen von C. Benz Söhne, die Karosserie vom Ludwigshafener Hersteller Stadler&Jest.

Um das Auto und weitere Gegenstände aus dem Nachlass hatte es zwischen Gertrud Elbe und der Erfinder-Urenkelin Jutta Benz (73) Streit gegeben. Diese hatte an insgesamt 18 Objekten jeweils einen kleineren Eigentums-Anteil. Als Gertrud Elbe den Oldtimer nach der Bertha-Benz-Gedächtnisfahrt im Sommer 2015 nicht mehr ins Automuseum in Ladenburg zurück brachte, sondern an einem unbekannten Ort unterstellte, eskalierte der Streit. Jutta Benz zog gegen Gertrud Elbe sogar vor Gericht (wir berichteten).

Inzwischen hat das Technoseum der Erfinder-Urenkelin ihre Anteile abgekauft und somit den Streit beigelegt. Über den Preis sei Stillschweigen vereinbart worden. Für ein vergleichbares Auto aus der Mannheimer Firma Benz und Cie. habe ein Gutachter einen Wert von rund 60 000 Euro angesetzt. (lang)