Getötete Zehnjährige in Neckarau beerdigt

Einen leisen Abschied hat sich der Vater gewünscht. Ohne Musik, ohne lange Reden, ohne bunte Bilder. Heute hat er seine einzige Tochter auf dem Friedhof Neckarau zu Grabe getragen, im kleinen Kreis mit Verwandten, Freunden und Mitschülern der Zehnjährigen. Viktoria war am 2. September mit mehreren Messerstichen getötet worden, offenbar von der eigenen Mutter. Eine unfassbare Tragödie, die auch im Moment des Abschieds alle Trauernden lähmte.

Rosemarie Reichenbach, Mitarbeiterin der Pietät Hiebeler, sprach am offenen Grab wenige Worte, erinnerte an das Mädchen, das sie "als Geschenk" bezeichnete. Der Friedhof sei nun aber "nicht der Ort für Wut und Verzweiflung" betonte sie, alle sollten sich in diesem Moment in "Liebe und Dankbarkeit an das Schöne erinnern - die Jahre mit Viktoria". Die Zehnjährige sei ein fröhliches Kind gewesen. "Sie liebte es zu basteln, blühte in der Schule vor allem im Kunstunterricht und in Erdkunde auf". Beim Ballett tauchte sie in die Prinzessinnenwelt ab, ein Sonnenschein - "Papas Kleine", die in wenigen Wochen ihren elften Geburtstag gefeiert hätte.

Gerhard Weber, Schulleiter des Moll-Gymnasiums, das Viktoria seit 2015 besuchte, fasste die Verzweiflung der vergangenen Tage in einem letzten Gruß zusammen: "Wie in einem dunklen Raum tasteten wir uns eine Wand entlang und suchten nach einem Ausgang." Dass Viktoria in einer schwierigen Situation aufwuchs, deutete er an, sprach von der "Hilflosigkeit eines Menschen, der aus einer schwierigen Lebenssituation nicht hinauskommen konnte, bis es zu spät war".

Viktorias Mutter, die kurz nach der Tat festgenommen wurde, sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Ob sie einen Antrag gestellt hatte, bei der Beerdigung teilzunehmen, ist bei der Polizei nicht bekannt. Mehrere Beamte begleiteten gestern den Abschied auf dem Neckarauer Friedhof. "Als Zeichen des Beistands", wie Pressesprecher Markus Winter gestern auf "MM"-Anfrage betonte, "nicht aus Ermittlungsgründen". Es seien immer noch mehrere Kollegen mit dem Fall betraut, erklärte Winter. Weiterhin werde das familiäre Umfeld ausgeleuchtet, zudem liefen noch Zeugenbefragungen. "Die Spurensicherung im Haus in der Schulstraße, in dem die Tat passierte, ist mittlerweile abgeschlossen", berichtete Winter, ob Viktorias Vater dort wohnen bleibe, wusste er nicht.

Trauer prägte in dieser Woche auch die ersten Schultage der Sechstklässler im Moll-Gymnasium. Ein Mädchen aus der Gemeinschaft fehlte nach den großen Ferien und die Lücke, die Viktoria hinterließ, traf viele Mitschüler ins Herz. "Die Kinder, aber auch die Kollegen haben in dieser Zeit Begleitung durch die schulpsychologische Beratungsstelle, durch den Kinderhospizdienst und die Diakonie bekommen. Das war sehr wichtig", berichtete Schulleiter Weber. Er hatte den Mitschülern freigestellt, die Beerdigung ihrer Freundin zu besuchen.

Nach nur 20 Minuten beendete Predigerin Reichenbach die Zeremonie an dem mit Rosenblüten geschmückten Grab: "Auf Wiedersehen, Viktoria". (abo)