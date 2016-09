Sozialarbeiter sehen Alkoholverbot kritisch

Der Paradeplatz, ein Nachmittag in dieser Woche: Eine Frau führt ein Kleinkind an der Hand, vom Eiscafé wollen sie rüber zum Grupello-Brunnen. Dabei müssen sie an einer Gruppe von Männern vorbei, die auf dem Mäuerchen Bier trinken. Sie grölen in einer osteuropäisch klingenden Sprache, einer von ihnen steht mit nacktem Oberkörper da. Es sind Szenen wie diese, die die aktuelle Debatte um ein Alkoholverbot auf dem Platz antreiben. CDU-Kreis-chef Nikolas Löbel hatte es am Wochenende gefordert - auch wenn dafür erst das baden-württembergische Polizeigesetz geändert werden muss. Sozialarbeiter allerdings sehen in einem Verbot keine Lösung.

Die Frau mit dem Kind dagegen fände es gut, "sonst verliert der Platz an Attraktivität". Auch am Donnerstag um die Mittagszeit lagern Männer und Frauen mit Bier in Dosen und Flaschen an der gleichen Stelle. Auf einer Bank ein paar Meter entfernt sitzen zwei junge Frauen und essen ein Brötchen. "Ich habe schon das Gefühl, dass es immer mehr Trinker werden", sagt die eine. "Tagsüber, aber vor allem nachts." Ob ein Alkoholverbot hilft? "Dann suchen sie halt einen Platz vor einem anderen Supermarkt."

Für die Trinkerszene ist der Paradeplatz derzeit der wichtigste Treffpunkt, sagt Thomas Wenz, Leiter der Suchtberatung bei der Caritas. Die beschäftigt zwei Streetworker mit jeweils einer halben Stelle, die den Trinkern Hilfe anbieten, sie beispielsweise zur Suchtberatung oder zur Tagesstätte für Obdachlose bringen sollen. Nach Einschätzung von Wenz sind es aktuell "zwischen zehn und 50" Personen, die sich hauptsächlich tagsüber an verschiedenen Stellen des Platzes treffen. "Dabei handelt es sich allerdings um unterschiedliche Gruppen, die nichts miteinander zu tun haben wollen."

Da seien zum einen die Trinker, "die schon viele Jahre da sind", wie es Wenz formuliert. Meist Rentner oder Hartz IV-Empfänger, die eine eigene Wohnung haben und sich zum Bier trinken auf dem Platz treffen. Eine andere Gruppe sei dagegen erst Anfang des Jahres aufgetaucht. "Das sind sieben bis acht polnische Obdachlose." Sie hätten keinen Anspruch auf Sozialleistungen, weil sie noch keine fünf Jahre in Deutschland leben. "Diese Gruppe fällt besonders auf, weil sie in erster Linie Hochprozentiges konsumiert." Eine dritte Gruppe bilden junge Punker, die vorrangig Bier trinken. Die wiederum sind laut Wenz seit Anfang des Sommers da.

Vereinzelt kämen auch Drogenabhängige zum Trinken auf den Paradeplatz, die mit dem Ersatzstoff Methadon behandelt werden. Aber generell vermischten sich Trinker- und Drogenszene eher nicht, sagt Wenz. Das bestätigt auch Philip Gerber vom Drogenverein: "Die Drogenabhängigen treffen sich eher im unteren Bereich der Breiten Straße."

Eine weitere Gruppe von rund einem halben Dutzend polnischstämmigen Trinkern sitze häufig am Hans-Böckler-Platz beim Gewerkschaftshaus, so Wenz. Auch in den Stadtteilen gebe es Treffs: am Tattersall etwa in der Schwetzingerstadt, an der Endhaltestelle auf der Schönau oder am Neumarkt in der Neckarstadt-West.

Ein Alkoholverbot auf dem Paradeplatz hält Wenz nicht für zielführend. "Das Problem wird sich dadurch an andere Orte verlagern", sagt er. "Die Leute sind ja da." Man müsse die Menschen an Stellen lotsen, an denen sie bleiben können - so wie man das 2003 bei der Einrichtung des sogenannten Trinkertreffs am Böckler-Platz getan habe.

Esther Baumgärtner, Quartiermanagerin in der Innenstadt, sieht ein Verbot ebenfalls skeptisch - die Szene werde an andere Stellen "umziehen". Sie hält eine Lösung wie in Dortmund für überlegenswert. Dort gibt es ein von der Stadt finanziertes Café, in dem sich Trinker treffen können.

Ein Alkoholverbot auf dem Paradeplatz würde die Szene zudem wohl wenig kümmern. "Ich würde mich trotzdem hinhocken und weitersaufen", sagt ein Punker, der am Donnerstag am Rande des Platzes sitzt. Und sein Kumpel sagt: "Dann würden wir halt in die Neckarstadt gehen."

