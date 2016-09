Familien warten auf Hortplätze

Die Sommerferien sind vorbei, heute beginnt auch für die Erstklässler der Schulalltag. Nicht alle Eltern gehen dem neuen Lebensabschnitt ihrer Kinder unbeschwert entgehen - es fehlen erneut Betreuungsplätze für Grundschüler. Einzelne Stadtteile sind besonders betroffen.

"Es gibt einen Bedarf bei der Schulkindbetreuung, den wir noch nicht decken können", bestätigt die zuständige Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb (SPD) auf Nachfrage. Dazu zählten verschiedene Stadtteile, darunter Sandhofen. Nach der letzten Statistik der Stadt fehlen dort Betreuungsplätze für 31 Schulkinder. Nur etwa die Hälfte der Anfragen der Eltern konnte hier positiv beantwortet werden.

In Horten werden die Grundschüler vor und nach dem Unterricht betreut. Die Einrichtungen müssen also im Normalfall in der Nähe der jeweiligen Grundschulen liegen, damit die Kinder selbst die Wege zurücklegen können. Nur ein Anbieter, der TSV Hockey, geht bei seinem Hortangebot einen ganz anderen Weg und sammelt Kinder verschiedener Schulen per Bus ein.

Stadtweit fehlen laut den aktuellen Zahlen statistisch 61 Betreuungsplätze, in Wirklichkeit ist die Lücke aber deutlich größer. Denn 297 Kinder sind demnach noch nicht versorgt. Zwar stehen ihnen 236 freie Plätze gegenüber, allerdings passen die oftmals nicht, weil sie in anderen Stadtteilen liegen oder weil die Betreuungszeit nicht stimmt.

Anders als im Krippen- und im Kindergartenbereich gibt es für Schulkinder keinen Rechtsanspruch auf eine Betreuung über die Unterrichtszeiten hinaus. Dennoch betont auch Freundlieb, dass die Plätze für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie unbedingt notwendig seien. Ein "bedarfsgerechter Ausbau", so steht es in einer städtischen Vorlage für den Bildungssausschuss, "ist vorgesehen."

"Man muss Familien einfach unterstützen", sagt Wilken Mampel, CDU-Bezirksbeirat in Sandhofen. "Viele sind auf zwei Einkommen angewiesen." Seiner Ansicht nach reagiere die Stadt oft zu langsam, in Sandhofen fehlten schon lange Betreuungsplätze. Jenny Bernack, SPD-Bezirksbeirätin in Sandhofen, sieht das ähnlich - "das Vorausschauende habe ich oft vermisst in der Stadtverwaltung", sagt sie.

Dort sieht man die Situation anders, die wachsende Nachfrage sei nicht immer im Vorhinein schon absehbar. Zudem seien in den vergangenen Jahren so viele Hortplätze eingerichtet worden, dass man immer häufiger an Kapazitätsgrenzen stoße, sagte Lutz Jahre, Leiter des Fachbereichs Bildung. In Sandhofen etwa sei es kaum mehr möglich, Räume in der Nähe der Schule zu finden. In Feudenheim eröffnet ein freier Träger jetzt in angemieteten Räumen eine neue Hortgruppe - damit gibt es dort rund um die Schule vier verschiedene Anbieter von Schulkindbetreuung.

Wie unterschiedlich die Situation in der Stadt ist, zeigen auch die Einschätzung von Martin Heusel aus der Innenstadt und einer "MM"-Leserin aus Feudenheim. Die Mutter schreibt in einer Mail, wie sie fürchtet, ihren Arbeitsplatz aufgeben zu müssen, wenn sie keinen Hortplatz für ihren Sohn bekomme. Martin Heusel war bis vor zwei Jahren Vorsitzender des Stadtelternbeirates der städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen. Die Suche nach einem Krippenplatz für seinen Sohn sei damals schwierig gewesen, sagt Heusel. "Seit unser Sohn die Ganztagsschule besucht, haben wir damit aber keine Probleme mehr." (bro)